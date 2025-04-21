«Во-первых, это дешевле»: вместо поставок оружия Европа вкладывается в украинский ВПК

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Принадлежащее Джеффу Безосу американское издание The Washington Post пишет, что на фоне опасений по поводу уменьшения поддержки со стороны США Украина наращивает собственное производство артиллерии. Помогает ей в этом Евросоюз.

«Поскольку будущее войны становится все более неопределенным, европейские союзники напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства», – говорится в публикации.

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В частности, утверждается, что в рамках партнерства с европейскими компаниями резко выросли объемы производства украинской артиллерийской установки «Богдана» – с шести в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году.

Отмечается, что такая кооперация с европейским ВПК «вполне может представлять будущее оборонной промышленности Украины».

Издание напоминает, что 8 апреля Европа объявила о выделении Киеву 1 миллиарда евро – из непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Эти деньги пойдут на производство новых гаубиц для ВСУ непосредственно на украинских заводах.

«Это самая большая сумма, предназначенная специально для украинского артиллерийского производства — часть более чем из 20 миллиардов евро, которые Европа выделит на оборонный сектор Украины в течение следующего года, вместо того, чтобы просто отправлять оружие», – говорится в публикации.

Аргументы у европейцев следующие:

«Во-первых, это дешевле. Во-вторых, это быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные и логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике расти», – объясняет посол ЕС на Украине Катарина Матернова.

Европейский чиновник, говоривший с журналистами The Washington Post на условиях анонимности, сказал, что все больше стран ЕС рассматривают модель вливания денег в оборонную промышленность Украины в качестве альтернативы поставок оружия, поскольку собственные старые запасы Европы иссякают после многих лет вооружения Украины.

«Такая стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину как испытательный полигон для разработки вооружений, таких как беспилотники, в которых они не имеют такого большого опыта, как украинцы. 155-мм гаубица «Богдана» с поразительной дальностью стрельбы 25 миль (40 км) является первой гаубицей украинского производства калибра НАТО и может помочь обеспечить безопасность Украины», – отмечается в статье.

«Это беспроигрышный вариант. Для нас это дешевле. Им нужно производить. И украинцы многому нас учат» , – резюмирует европейский конфидент американского издания.

The Washington Post добавляет, что указанная стратегия по Украине является частью более широкой программы ремилитаризации самого ЕС.

Исполнительные власти Европейского Союза, Европейская комиссия, пытаются разблокировать сотни миллиардов евро для развития обороны континента в ближайшие годы с помощью кредитов и смягчения бюджетных правил. Часть плана — кредитная программа на 150 миллиардов евро для ускорения совместных закупок и разработок вооружений в рамках блока, которая в основном ориентирована на системы, произведенные в ЕС, Норвегии или Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое фискальное пространство также может позволить странам ЕС инвестировать или объединяться с производителями вооружений на Украине для лучшей интеграции оборонного производства с европейской промышленностью.