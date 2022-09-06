Во Владивостоке эксперты поспорили об импортозамещении в РФ

Полное импортозамещение всех иностранных товаров для России равнозначно самоизоляции и грозит обернуться пустой тратой ресурсов.

Об этом говорилось в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению гендиректора ООО «Управляющая компания Восход» Руслана Саркисова, чтобы сегодня Россия не имела таких проблем, с которыми столкнулась в условиях санкций, начинать импортозамещение нужно было много лет назад.

«Понятное дело, что для того, чтобы опережать, нужно было стартовать еще лет десять назад. Сейчас уже опережение, потенциальное, будет даваться нам сложнее, особенно в условиях санкций, но мы знаем, что Россия преодолевала и не такие препятствия. Конечно, это огромный вызов, и кажется, чтобы этот вызов преодолеть, нам нужно усилить кооперацию между бизнесом, государством, наукой», – заявил Саркисов.

Гендиректор АО «СУЭК» Максим Басов подчеркнул, что тормозит развитие России ее маленький внутренний рынок и внешние ограничения:

«Это кажется, что у России все есть, а если относительно смотреть, то у России много чего нет. Есть как минимум три группы препятствий, которые не дают России стать технологическим лидером. Это размер рынка, и здесь есть и негативное отношение к России, россиянам со стороны богатых стран Запада на сегодняшний день. Это и маленькая доля российского рынка, – российская экономика – всего два процента от мировой экономики. С другой стороны, у нас не такое большое население, поэтому и количество предпринимателей тоже не такое большое. Конечно, у нас тоже ограниченный капитал, у нас нет доступа к эмиссионным центрам, и в принципе доходность инвестиций от традиционной экономики довольно высокая, что делает венчурное финансирование не всегда очень интересным. Поэтому очень много препятствий».

При этом, директор АО «Первая горнорудная компания» Игорь Семенов призвал с осторожностью заниматься импортозамещением:

«По многим направлениям промышленности у нас появились собственные производства. Во имя чего? Во имя технологической независимости. Но опасность заключается в том, что мы снова можем стать на сколькую дорожку и начать приобретать все то же самое, чего у нас нет, но теперь уже у так называемых дружественных стран. А что от такого подхода остается? От такого подхода остается только бумажка о том, что деньги ушли за границу, и больше ничего, можно выкинуть в корзину. При этом, знания и опыт никак не перетекают в нашу страну, никаким образом».

А замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев заявил, что полное имортозамещение и вовсе вредно для России:

«Действительно, надо извлекать уроки из прошлого и адаптироваться к современным и трендам, и процессам и реально оценивать возможности и целесообразность тех или иных шагов. Полное импортозамещение в моем понимании, или попытка это сделать, является равнозначным определенной попытке самоизоляции через использование всех максимальных ресурсов на растопку этой печки и вряд ли возможностью прийти к какому-то успеху, потому что ты вольно или невольно должен будешь в эту топку подбрасывать все больше и больше дров, потому что прогресс идет вперед и невозможно распылять ресурсы на это бесконечное количество отраслей и технологических решений».