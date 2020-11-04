Во Владивостоке поднялись докеры. Просят Путина о защитите

04.11.2020, Москва, Елена Острякова

Ситуация вокруг Владивостокского морского торгового порта, рабочие которого выступают против увольнения директора Заирбека Юсупова, обострилась.

Во вторник на предприятии прошел очередной митинг, на котором было принято решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллеги, предлагаю обратиться напрямую к нашему президенту. Уважаемый Владимир Владимирович, мы рабочие люди, ваш народ. Мы знаем, как вы отстаиваете интересы нашей огромной страны, нашего общего дома. Но порт – это наш дом. За последние четыре года мы успешно развиваемся, у нас достойная заработная плата, мы платим высокие налоги.

За последние 10 месяцев мы вообще вышли на первое место в России по перевалке контейнеров. Нас больше 10 тысяч. Мы обращаемся к вам и просим обратить внимание, как группа лиц путем разных махинаций приходит к управлению FESCO. Они без акционерного собрания принимают решение уволить нашего генерального директора. Не успев сесть в кресло, они выводят 300 млн в Лондон на борьбу с нами. Они все лица иностранных государств – Нидерландов, Великобритании, Эстонии. Мы просим поверить нам, вернуть нашего руководителя и оградить от иностранных захватчиков», – сказал докер Алексей Притуляк.

В среду вход на проходную был перекрыт работниками частного охранного предприятия, нанятого владельцами. Они хотели не пустить на предприятие тех, кто выступал на митинге. Рабочие вступили в противостояние и добились, чтобы чоповцы ушли.

«Происходит какой-то беспредел. Нас хотят лишить свободы слова и работы, чтоб мы заткнулись и выполняли приказы, как марионетки. Ребята из ЧОПа, извините, конечно, но вам нас не испугать. Мы будем стоять до последнего за свое, за правду», – заявил один из рабочих.

Докеры выразили благодарность полиции, которая помогла разрешить ситуацию. Какое-то время чоповцы продолжали сидеть в машинах у проходной, а потом уехали.

Напомним, 5 октября докеры забросали касками президента FESCO Аркадия Коростелёва, приехавшего представить нового директора. После этого против рабочих было возбуждено уголовное дело.

16 октября после собрания коллектива инициативная группа заняла кабинет генерального директора порта, чтобы не допустить туда нового директора Романа Кухарука.

Несмотря на протесты, порт функционирует: докеры просто подменяют друг друга.

За протестами рабочих стоит конфликт акционеров компании FESCO. Директор FESCO Аркадий Коростылев и уволенный директор Заирбек Юсупов дали интервью «Комсомольской правде» и обвинили друг друга в попытке рейдерского захвата, выводе средств и связях с арестованным по подозрению в совершении особо тяжких преступлений акционером Зиявудином Магомедовым.

Руководство FESCO пытается подавить протесты, применив репрессии к наиболее активным докерам, однако рабочие массово выступают за Юсупова, поскольку тот обеспечил им высокие зарплаты и социальные льготы.