Во Владивостоке прошел митинг КПРФ в поддержку задержанного по подозрению в педофилии

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Приморское отделение КПРФ провело митинг в центре Владивостока в поддержку арестованного депутата краевой думы Артема Самсонова, который был арестован по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

Об этом сообщает сайт «Новости Владивосток», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии участвовало порядка сотни человек. Такая массовость была достигнута благодаря второй теме митинга – борьбе с введением QR-кодов, а также потому, что коммунистов поддержали сторонники осужденного за мошенничество в особо крупном размере блогера Алексея Навального.

Самым эмоциональным было выступление брата арестованного Александр Самсонов.

«В этом деле нет ни состава, ни события преступления. Мальчика не было. Мы начали думать – почему это произошло? Артём уверен, это из-за того, что он отстаивал честные выборы, написал десятки обращений в Следственный комитет. А я считаю, что всё дело в том, что коммунисты выиграли выборы во Владивостоке, по всей стране. Уничтожите Самсонова, уничтожите коммунистов – вы уничтожите страну», – заявил Александр Самсонов.

Митинг во Владивостоке поддержали коммунисты и на федеральном уровне.

«Проясняется почему недоброжелатели спустя три года вдруг «вспомнили», что Самсонов якобы приставал к 11 летнему мальчику, якобы показывая ему фаллоимитатор. Оказывается, что родители мальчика – люди, с которыми у Самсонова был три года назад бытовой конфликт, у них были взаимные иски», – написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Сергей Обухов.

Другие наблюдатели недоумевают, как можно митинговать в поддержку педофила.

«Сектантам Алекса всё равно за кого выходить. Но в поддержку педофила, это уже что-то новое», – написал публицист Илиас Меркюри.

«Я думал ситуация с Самсоновым не получит никакого развития. Потому что это не просто стыдно. Я не мог себе представить, кто способен пойти отстаивать права этого извращенца. Хотя зная о бессовестности модераторов от КПРФ, я подозревал, что они и в этом случае могут, наплевав на всё, начать говорить, что Самсонов ни в чем не виноват. К сожалению, оказался прав», – написал политолог Сергей Карнаухов.

Первый секретарь Владивостокского отделения КПРФ и депутат регионального собрания Артем Самсонов был задержан 17 ноября по подозрению в растлении несовершеннолетнего. Три года назад он показал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и объяснил, как им пользоваться. Сейчас в рамках расследования 14-летний подросток был опрошен. В случае, если вина коммуниста будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.