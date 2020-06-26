Во власти сербофобских стереотипов: New York Times перепутала Вучича с Тачи

26.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Рассказывая об отмене субботней встречи в Вашингтоне между руководством Сербии и верхушкой косовских сепаратистов, одно из самых известных американских изданий The New York Times в своем твиттере написало, что это произошло из-за «обвинения президента Сербии в военных преступлениях».

Об этом сообщил телеканал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем твиттере The New York Times сообщило (со ссылкой на статью), что встреча представителей Белграда и Приштины в Вашингтоне при посредничестве спецпредставителя Дональда Трампа по косовскому урегулированию Ричарда Гренелла была отменена по причине того, что «лидера Сербии обвинили в военных преступлениях». При этом, правда, издание поместило под этим сообщением фото Хашима Тачи с подписью «лидер Косово».

Подписчики страницы NYT справедливо указали на несоответствие картинки и информации, а самой информации – реальности, однако и после этого сообщение не менялось на протяжении многих часов. В итоге твит прокомментировал сам Ричард Гренелл, написав, что он не удивлен этой ошибке, поскольку ошибок хватает и в тексте издания, чему он также не удивлен, поскольку автор даже не обращался к нему за информацией и не просил прокомментировать ситуацию.

Ричард Гренелл.

После этого произошла твит-перепалка между Ричардом Гренеллом и автором текста, журналистом Патриком Кингсли. Последний посетовал на то, что, начиная с февраля этого года, он 11 раз пытался взять комментарий у госчиновника по разным вопросам, но тот упорно игнорировал его. В ответ Гренелл парировал, что отказал Кингсли в общении из-за его предвзятости, которая и приводит к многочисленным ошибкам и неточностям в его текстах.

Спустя несколько часов неверная информация была все-таки исправлена.