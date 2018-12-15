Во время церковного спектакля Порошенко рухнул украинский самолёт
Сегодня примерно в 15:00, когда в Киеве Петр Порошенко проводил фейковый церковный собор под лозунгом «Геть от Москвы!», в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов во время захода на посадку разбился военный самолет – истребитель Су-27.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, не уточнив причины и обстоятельства аварии.
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Украинская прокуратура уже открыла уголовное производство по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним».
Житомирские СМИ уже назвали имя погибшего летчика – Александр Фоменко, 1975 года рождения, выходец из Сумской области.
«Был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях. Принимал участие в АТО в 2014 году. Женат, есть дочь», – пишет портал «Первый Житомирский».
Напомним, что Украина активно применяла боевую авиацию в Донбассе в первом этапе т.н. АТО – одним из самых известных эпизодов стал удар по зданию Луганской администрации. Впоследствии, понеся серьезные потери в результате действий ополчения, Киев отказался от использования атак с воздуха.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в октябре в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо» разбился истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Тогда погибли украинский военный летчик полковник Иван Петренко и американский инструктор, подполковник-пилот Сет Неринг.
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