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25.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Севастополь, Украина
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Во время Крымской весны симферопольский «Беркут» не стал помогать севастопольскому

В севастопольском «Беркуте» раскритиковали крымских коллег за решение забаррикадироваться на своей базе в Симферополе после возвращения из Киева в феврале 2014-го и отказ от помощи.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил экс-командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колбин заявил, что радикалы в то время могли легко сжечь здание, где находились крымские бойцы.

«Мне было обидно в том плане, что симферопольский «Беркут», они забаррикадировались у себя на базе, у них база небольшая, в свое время они базировались на территории бывшего детского садика, завезли туда песок, 40 тонн песка и так далее. Как командир, я понимал, что это тактически неверно. Спецназ должен маневрировать, совершать диверсии какие-то, спецназ должен делать провокации какие-то и так далее. Забаррикадировавшись в пункте постоянной дислокации на своей базе, их бы просто сожгли коктейлями Молотова», – заявил Колбин.

Он также напомнил, что руководство симферопольских силовиков не отвечало на запросы о помощи, которые поступали от севастопольского «Беркута».

«С 26-го на 27-е, когда мы выдвинулись в Симферополь, два раза я обращался к командиру симферопольского «Беркута», чтобы он помог, выделил несколько групп людей, чтобы они помогли провести подразделения к объектам государственной важности. Но такого отклика мы не получили. Мы потеряли время, проведя спецподразделения к Совмину, к Главпочтамту и так далее. И потом колонна собралась уже на окраине города и выдвинулась дальше», – рассказал Колбин.

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