Во время пандемии из ЛДНР в РФ смогут попасть только обладатели российских паспортов

19.03.2020, Киев, Игорь Петров

В условиях ограничения въезда в Россию иностранцев только те из жителей ДНР и ЛНР, кто уже получил российские паспорта, могут пересекать границу с Россией.

Об этом в эфире News-Front заявил руководитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня сейчас было два разговора с Донецком, я могу сказать что действительно, это так и есть – граждане Российской Федерации имеют такие возможности. Для тех людей, которые не получили российское гражданство, сложность заключается в том, что они невъездные – и на Украину, и невъездные в Российскую Федерацию.

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