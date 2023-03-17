Во время последней атаки Россия показала способность бить по штабам НАТО – эксперты
Во время недавнего ракетного удара по Украине, где были применены сразу несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал», Россия отработала комбинированную атаку по натовскому штабу в обход ПВО.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявили военные эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков считает, что применять сразу шесть «Кинжалов» было нецелесообразно.
«Для поражения тех целей, которые нужно было поражать в рамках этого удара, «Кинжал» был не нужен, строго говоря, поскольку противовоздушной обороны на Украине нет серьезной, поэтому спокойно можно было бы решить задачи с использованием «Калибров» или каких-то других систем вооружения.
Я считаю, что применение, тем более шести ракет типа «Кинжал», обусловлено одним – необходимостью отработать совместное применение в боевых условиях разных видов вооружений в рамках удара. То есть так называемый, комбинированный удар. Когда задействовано гиперзвуковое оружие, причем, впервые в истории человечества это не одиночный пуск, а сразу шесть ракет – это очень важный момент.
Второй вопрос – это отработка применения этого оружия в сочетании с крылатыми ракетами и потом развитие успеха посредством применения беспилотников типа «Герань-2». Вот, комбинированный удар для отработки вопросов поражения уже объектов в рамках системы мощной противовоздушной обороны, применение такого удара является самым эффективным способом применения такой ПВО и ее подавление.
То есть был отработан способ решения задачи разгрома не ВСУ, а натоввских вооруженных сил, в частности, группировки вооруженных сил, имеющих мощную противовоздушную оборону, имеющих самолеты радиолокационного дозора, наземные РЛС, которые могли бы решать задачи поражения крылатых ракет, упреждая шестиракетный удар, может 10-12 ракетный удар «Кинжалов».
Выводят из строя ключевые элементы системы ПВО такие, как радиолокационные станции, на наиболее важных направлениях, командные пункты управления, зенитные ракетные комплексы, наиболее опасные. Потом в эту «дыру» пошли крылатые ракеты, которые добивают систему ПВО, уничтожая ключевые объекты, потом пошли «Герани», которые добивают еще какие-то объекты, ну и потом мы решили задачу, сработал прорыв ПВО», – заявил Сивков.
Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что «Кинжалами» Россия показала способность бить по штабам НАТО, из-за чего спустя короткое время после атаки американские ВВС сымитировали ядерный удар по Санкт-Петербургу.
«Были поражены теневой штаб НАТО, который находится на территории Украины и выполняет задачи руководства группировкой. Кроме того, был поражен один из командных пунктов ПВО и выведены из строя позиции комплексов NASAMS, Iris-T и позиции Patriot. Patriot еще не ввезен, но элементы присутствуют, то есть, позиция сама по себе существует.
То есть это был удар по фактически интегрированной натовской системе противовоздушной обороны и, в том числе, по командным пунктам, по штабам. Я могу ошибаться, это моя точка зрения, что с этим была связана эта демонстративная атака B-52 по Санкт-Петербургу, когда он прошел над Балтийским морем, вышел к острову Котландт и с расстояния 200 километров сымитировал электронный пуск крылатых ракет по городу…
На перспективу, во всяком случае, мы показали, что у нас есть возможность уничтожения натовской системы противовоздушной обороны, причем достаточно эффективно, точно и практически без всякого противодействия со стороны украинской системы ПВО и натовских комплексов, которые поставлены непосредственно на Украину», – сказал Кнутов.
Спасибо!
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