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31.05.2018, Ивано-Франковск, Владимир Гладков
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Галичина, Образование, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Украина

Во время праздничной линейки с Порошенко школьник упал в обморок


Сегодня во время приветствия Порошенко школьников Ямницкого НВК на Ивано-Франковщине один из учеников упал в обморок.

Об этом сообщает прикарпатское издание «Фиртка», предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребёнок упал в обморок. Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков», – пишет издание.

При этом, как сообщает местный ресурс, в течении праздника, пока Порошенко рассказывал про реформы в сфере образования, плохо стало ещё нескольким детям.

«Дети получили соответствующую помощь, так как на мероприятии дежурили две бригады медиков. Мальчику оказали помощь, и он чувствует себя хорошо», – прокомментировал происшествие журналистам начальник управления информационной деятельности Ивано-Франковской ОГА Владимир Джигита.

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