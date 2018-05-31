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Во время праздничной линейки с Порошенко школьник упал в обморок
Сегодня во время приветствия Порошенко школьников Ямницкого НВК на Ивано-Франковщине один из учеников упал в обморок.
Об этом сообщает прикарпатское издание «Фиртка», предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребёнок упал в обморок. Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков», – пишет издание.
При этом, как сообщает местный ресурс, в течении праздника, пока Порошенко рассказывал про реформы в сфере образования, плохо стало ещё нескольким детям.
«Дети получили соответствующую помощь, так как на мероприятии дежурили две бригады медиков. Мальчику оказали помощь, и он чувствует себя хорошо», – прокомментировал происшествие журналистам начальник управления информационной деятельности Ивано-Франковской ОГА Владимир Джигита.
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