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17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Происшествия, Украина
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Во время рассмотрения скандального законопроекта в Раде загорелась система для голосования

Новости Украины

В украинском парламенте во время рассмотрения законопроекта о передаче земли общинам загорелся пульт голосования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Верховной раде загорелся пульт для голосования в секторе «Голоса». Рада перегрелась», – написал депутат.

В опубликованном сюжете видно, как во время заседания задымился один из пультов голосования. Это вызвало переполох среди депутатов, и спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден объявить перерыв на 15 минут. Неполадку удалось быстро устранить.

Отметим, что в этот момент Верховная рада рассматривала скандальный законопроект о передаче земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность, к которому зарегистрировано 3128 поправок. По мнению некоторых депутатов, принятие данного законопроекта приведёт к тому, что украинскую сельскохозяйственную землю скупят иностранцы.

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