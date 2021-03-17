Во время рассмотрения скандального законопроекта в Раде загорелась система для голосования

17.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В украинском парламенте во время рассмотрения законопроекта о передаче земли общинам загорелся пульт голосования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В Верховной раде загорелся пульт для голосования в секторе «Голоса». Рада перегрелась», – написал депутат.

В опубликованном сюжете видно, как во время заседания задымился один из пультов голосования. Это вызвало переполох среди депутатов, и спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден объявить перерыв на 15 минут. Неполадку удалось быстро устранить.

Отметим, что в этот момент Верховная рада рассматривала скандальный законопроект о передаче земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность, к которому зарегистрировано 3128 поправок. По мнению некоторых депутатов, принятие данного законопроекта приведёт к тому, что украинскую сельскохозяйственную землю скупят иностранцы.