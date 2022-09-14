Во время заката в небе над Перекопом появился символ Z

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Во время заката в небе над Перекопом, связывающим Крым и Херсонскую область, появилась латинская буква «Z» – символ спецоперации.

Снимки опубликовал экс-депутат парламента Крыма Сергей Шувайников.

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«Закат над Перекопом, над северной Таврией – херсонской землей. И латинская буква как знак свыше – предопределение», – прокомментировал он.

По мнению Шувайникова, «сакральный закат над Перекопом определит события в течении ближайшего года».