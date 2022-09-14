Во время заката в небе над Перекопом появился символ Z

14.09.2022  14:15 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
Просмотров: 1044
 
Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Херсон


Во время заката в небе над Перекопом, связывающим Крым и Херсонскую область, появилась латинская буква «Z» – символ спецоперации.

Снимки опубликовал экс-депутат парламента Крыма Сергей Шувайников.

Во время заката в небе над Перекопом, связывающим Крым и Херсонскую область, появилась латинская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Закат над Перекопом, над северной Таврией – херсонской землей. И латинская буква как знак свыше – предопределение», – прокомментировал он.

По мнению Шувайникова, «сакральный закат над Перекопом определит события в течении ближайшего года».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть