Во все тяжкие: порохоботы пугают майданного избирателя “пророссийским” Зеленским

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пророссийские и резко антиукраинские силы якобы сплотились вокруг кандидатуры шоумена Владимира Зеленского и ждут его победы на выборах президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал пропагандист Петра Порошенко, позиционирующий себя в качестве “политолога” Алексей Голобуцкий.

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«Знаете, чем ближе к выборам, тем четче прорисовывается безрадостная картинка: очевидно, что пророссийские силы сплотились вокруг Зеленского и с нетерпением ждут его победы. Они видят его лояльность к Кремлю и презрение к Украине. Поражает то, что многие украинцы, даже патриотично настроенные, этого не замечают. Ведь примеров масса», — написал Голобуцкий.

«Взять хотя бы тот факт, что у Зеленского несколько фирм в России, которые получают под создание контента финансирование из госбюджета РФ. Он сотрудничает с российскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину. Или тот факт, что юморист уже после начала российской агрессии открыто высмеивал ограбленную Януковичем и атакованную РФ Украину, сравнивая ее попытки выжить и привлечь внимание мирового сообщества с поведением уличной девки», — возмущается пропагандист Порошенко.

Он напомнил, как во время Майдана Зеленский явно симпатизировал беркутовцам.

«Кстати, насчет Майдана — ведь это его последовательная позиция. Сейчас, как раз под выборы, Зеленский решил показать очередной сезон „Слуги народа“, где он уже совсем грязно пытается дискредитировать наиболее рейтинговых кандидатов. Как минимум украинский сегмент ФБ крайне негативно воспринял подобное. Прежде всего — как там показаны Майдан и его участники, как показаны настоящие патриоты. По мнению Зеленского, Майдан — это сборище оборвышей, быдло, управляемое олигархами. А патриоты — просто нацисты, причем умственно отсталые. Я отказываюсь понимать, как он может подобное себе позволять в отношении общества, похоронившего уже более десяти тысяч жертв российской вооруженной агрессии и продолжающего ежедневно получать сводки с фронта и обращения из военных госпиталей», — возмутился порохобот.

«А буквально сегодня вскрылась еще информация. Оказалось, что деньги на избирательную кампанию Зеленского — большей частью от людей, близких к Андрею Портнову. Тому самому сподвижнику Януковича, автору изменений в Конституцию, наделивших экс-президента диктаторскими полномочиями. Стоит ли напоминать, что Янукович также всегда плясал под дудку Кремля? Таким образом, вся „вата“, весь антиукраинский, пророссийский шабаш, получив четкие сигналы от Владимира Зеленского, сгруппировался вокруг его кандидатуры и начал активно его поддерживать — кто финансами, кто медиаресурсами», — резюмировал порохобот.