Во всех министерствах чиновники говорят на русском, пока не включаются камеры – Пальчевский

Все украинские чиновники, включая Офис президента, разговаривают на русском языке.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил украинский бизнесмен и телеведущий, активный майданщик Андрей Пальчевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пальчевского, Зеленский предал своих избирателей, приняв навязанный ему нарратив о том, что русскоязычные являются чуть ли не иноагентами в стране.

«Взял, закрыл русский язык, взял оленевода-советника, Андрея, и тот ему объяснил, что Украина вся заканчивается одной областью, западной, а все остальные – не участвуют. Но Зеленского-то выбирал народ Украины для того, чтобы у нас не было раздрая по языковому процессу, чтобы тебе не кричали: «Вин российськомовный».

Я слово «российськомовный» ненавижу, потому что понимаю, что его придумали суки, другого слова нет, которые тебе навешивают, всем русскоговорящим навешивают – ярлык иноагента. Они, видите ли, «российськомовни» – нет, чтобы сказать «русско». А люди не понимают, они не лингвисты, они думают, а как сказать – «российскомовный». Но никто же не говорит «великобританскомовный»…

Но вы прекрасно знаете, вы третесь со всеми этими людьми, вы их знаете больше, чем я – они все русскоязычные в быту и на работе. Ты заходишь – то ли в Офис президента, то ли в какое-то министерство – они все говорят по-русски. А как только включается камера – сразу же на украинской мове начинается», – рассказал Пальчевский.