«Во всём виноват Шмыгаль!» – киевский общественник-русофоб злится на российские КАБы

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Экономика коллапса


Если бы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не тратил украинский бюджет на мирные цели, можно было на эти деньги вооружиться до зубов и нанести такие удары, что в новых регионах РФ не осталось бы ни одного россиянина.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил координатор гражданской платформы «Успешная страна», киевский предприниматель Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не тратил украинский бюджет на мирные цели, можно...

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«У нас сейчас самая главная задача – это вооружения. Невозможно противостоять врагу, если нет вооружений. Шмыгаль не справился с этой задачей, самой главной задачей, не перенаправил мирные деньги на военные цели.  Полтора триллиона гривен потрачены просто на мирные цели – на благоустройство и озеленение, благосостояние чиновников, покупки машин чиновникам.

Конечно, какая-то часть из этих денег нужна – электросети ремонтировать, газовые магистрали, поддерживать работоспособность школ, больниц. Но я уверен – не больше, чем треть. Зарплаты чиновникам и сам этот огромный бюрократический аппарат – давно пора сократить.

Один триллион на ВСУ потратить – это 25 миллиардов долларов. Это можно купить столько вооружений, что на оккупированных территориях не осталось бы ни одного россиянина. Вообще никого. Я не знаю, почему там работают до сих пор железнодорожные узлы, железнодорожные мосты, автобаны.

Каким образом заезжают туда эшелоны с техникой, десятки тысяч вооружённых россиян, разгружаются спокойно, идут на нас наступают. Почему это всё не уничтожается?», – возмущался Себастьянович.

Он добавил, что на те же деньги можно купить миллионы дронов и забросать ими российские аэродромы.

«У нас сейчас самая большая проблема с КАБами, которые просто уничтожают личный состав и могут загасить любую территорию около фронта. Понятно, что есть проблема, у нас нет ракет, чтобы доставать эти самолёты. Но мы же знаем, откуда самолёты взлетают, и у нас есть дроны, которые летят на такое расстояние. Значит, эти дроны должны тысячами выпускаться туда.

Триллион гривен – это миллионы дронов, которые могут туда лететь по 100, по 300 штук каждый день. И мы должны все эти аэродромы просто заутюжить, чтобы оттуда невозможно было взлетать», – разошёлся украинский деятель.

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