Во втором туре может победить пророссийский кандидат – Комитет избирателей Украины

11.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

К пророссийским кандидатам на выборах президента Украины относятся политики, чьи тезисы напоминают или совпадают с тезисами российских политиков.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил генеральный директор “Комитета избирателей Украины” Алексей Кошель, отвечая на вопрос, зачем России пытаться влиять на выборы президента в Украине, если социологи и эксперты говорят, что украинцы в ближайшем будущем не выберут пророссийского кандидата.

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“Я бы не говорил слова “никогда”. Я думаю, что даже на выборах 21 апреля [во втором туре] может победить кандидат с пророссийскими взглядами. То есть я очень осторожен в употреблении слова “пророссийский”. Я считаю, что “пророссийскость” можно рассматривать в соответствии с определенными категориями, скажем, когда публичные заявления или программные тезисы во многом совпадают или напоминают, или дублируют положения российских политиков”, – сказал Кошель.

По его словам, одним из ключевых маркеров в определении пророссийскости политиков являет вопрос войны на востоке Украины.

“Пока мы видим дискуссию в форме общих слов и общих лозунгов. Но я считаю, шансы на то, что частично пророссийский кандидат победит на выборах – вполне реальны. Это вопрос энергоносителей, это вопрос войны, это вопрос языка, это ряд других вопросов”, – отмечает глава КИУ.