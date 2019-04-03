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03.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Во втором туре Порошенко добавит пару процентов

Предпринимаемые президентом Украины Петром Порошенко усилия не помогут ему одолеть во втором туре комика Владимира Зеленского.

К такому выводу приходят опрошенные “Московским комсомольцем” киевские политические эксперты.

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По мнению политолога Алексея Якубина, Порошенко будет продолжать разыгрывать антироссийскую карту для мобилизации своего электората, хотя эта риторика уже надоела избирателю.

“Он будет продолжать поливать грязью Зеленского с помощью любых возможных каналов, – добавил Якубин. – Будет использована и технология с военным призывом. На Банковой еще в первом туре рассчитывали, что молодые люди не пойдут на участки, но они пошли. Во втором туре истерия вокруг призыва в армию будет только нарастать. Возможно, это поможет Порошенко выиграть пару процентов”.

В свою очередь замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, отметил, что в штабе Порошенко надеются отмечаемую 21 апреля католическую Пасху.

“Якобы люди, которые работают в Европе, вернутся домой и пойдут голосовать за Порошенко. Но этот сценарий абсолютно нереален и рассчитан только на поддержание боевого духа. Большинство этих людей уехали из страны, потому что были недовольны существующей властью, и сомнительно, что они будут голосовать за него. Вероятно, президент попытается любыми способами сорвать выборы — такой сценарий вполне возможен”, – говорит  Молчанов.

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