«Воцарилась партийная цензура СССР»: в Молдове отменили спектакль по звонку советницы Санду

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Румынский драматург и режиссер Давид Шварц пожаловался на цензуру и самоцензуру во время постановки спектакля для кишиневского театра «Лучафэрул». По его словам, его спектакль о коррупции не понравился представителям правящей партии PAS, и в итоге театр решил отложить показ спектакля на год, сообщает newsmaker.md.

Премьера спектакля о коррупции должна была состояться в конце марта. За несколько дней до премьеры театр «Лучафэрул» объявил, что премьера откладывается на неопределенный срок, поскольку у одной из актрис, занятых в спектакле, якобы возникли проблемы со здоровьем.

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По словам Шварца, художник по костюмам сказала, что не может участвовать в проекте, потому что он направлен «против нынешнего режима», а спектакль используют как пропаганду против Майи Санду и партии «Действие и солидарность».

Спектакль рассказывает «об истории подозрительной, потенциально коррупционной приватизации нескольких зданий, принадлежавших театру «Лучафэрул», и восьми показаний людей, которые говорят о коррупции в разных средах — священниках, водителях, пациентах, учителях и т. д.».

Художественный руководитель театра «Лучафэрул» Слава Самбриш после интервью Давида Шварца подтвердил, что во время работы над спектаклем «Невидимки» с ним связался представитель центральной власти — советник президента в области культуры Анжела Брашовяну-Еризану. Это подтвердила и сама советница. По её словам, «это ее работа — знать обо всем, что происходит в сфере культуры и сообщать об этом главе государства».

Депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Адела Рэйляну направила допрос министру культуры Серджиу Продану и директору театра «Лучафэрул» Виталии Григориу, в котором требует четких и прозрачных подробностей о причинах отмены спектакля.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что в стране воцарилась практика, напоминающая партийную цензуру советской эпохи. За 30 лет с тех пор это первый случай, когда театральную постановку хоронят по звонку из госучреждений», – подчеркнула парламентарий.