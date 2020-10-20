Воцарившееся на Украине безумие спасает Москву и Минск от лишних проблем – киевские эксперты

20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В России привыкли кивать на Украину в том смысле, что дальше может быть только хуже, а потому кандидатура во главе государства вроде поражённого «Альцгеймером и манией величия» мэра Киева Виталия Кличко смотрелась бы для Москвы крайне выгодно.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, я себя ловлю на дурацкой фразе: а кто, если не он (Зеленский) на сегодняшний день? Хорошо, завтра он уходит, тогда кто? Нам дарят Разумкова, говорят, боже, какой он – так он обтекаем.

А Кличко? Он давно об этом мечтает, у него детские комплексы, но часть ОПЗЖ его ведёт туда. Реально готовит, реально берёт ему американских политологов, он постоянно с ними встречается. То, что у него Альцгеймер и мания величия слились в одно – а представляешь переговоры Кличко и Путин?» – спросил гость студии.

«Их просто не будет», – сказала ведущая проекта, экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

«Нет, просто поржать – будет! Я думаю, чтобы показать, как не надо. Украина – это же страна «как не надо», если бы не Украина, то, может быть, в Белоруссии изменилась бы ситуация. Если в России что-то начинается плохо, они – бах, показывают ситуацию в Украине. Мы для них показатель, что да, не очень хорошо, но может быть и так, есть Украина», – заявил Куликов.