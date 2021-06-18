Вода прибывает. Жемчужина Крыма превратилась в Венецию

18.06.2021, Ялта, Максим Карпенко

Вслед за наводнением в восточном Крыму, стихия пришла на южный берег. Сильные дожди продолжались всю ночь и сегодняшнее утро.

В результате вышла из берегов река, идущая в центре Ялты и затопила подземные переходы.

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Также был обесточен ряд объектов курортной сферы и городского хозяйства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень сильный дождь продолжается. Затоплены пешеходные переходы с Московской на Киевскую полностью, на овощном рынке и «Спартаке» – частично. Гаспра – утром произошло подтопление трансформаторной подстанции. Вода отведена, работа – в штатном режиме. Алупка. Сход селевого потока на проезжую часть. Форос. Из-за отключения электричества в санатории «Форос» произошла остановка насосной станции. Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка.

Работаем над устранением аварии совместно с водоканалом. Сложная обстановка в районе Ломоносова (район Крымэнерго) – река вышла из берегов и на Кирова, 134 – угроза подтопления жилых домов.

Все службы работают в связке, помощь оказывает республика – направляет дополнительную специализированную технику», – сообщила в своем блоге глава администрации Ялты Янина Павленко.

Чиновница призвала горожан и гостей южной столицы по возможности не покидать дома.