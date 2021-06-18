«Вода сносит людей и машины»: Засуха в Крыму сменилась потопом

18.06.2021, Ялта, Максим Карпенко

В Ялте из-за сильнейшего наводнения объявили режим ЧС и закрыли въезд в город.

Об этом в своем блоге заявила глава администрации города Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Павленко, в городе выпал почти метр осадков, что намного превышает месячную норму.

«Количество осадков за 11 часов составляет более 90 миллиметров. В настоящий момент вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. Все службы оперативного реагирования работают… В настоящий момент нами полностью закрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды сносит машины, людей, слава Богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома», – призвала Павленко.

Она также подчеркнула, что сейчас в городе открыли три пункта временного размещения жильцов из подтопленных домов, а также призвала владельцев баз размещения принимать у себя пострадавших от стихии.

Сложная ситуация сложилась и в Севастополе. Здесь, по данным телеканала «Крым 24», прорвало дамбу на Тороповой даче, из-за чего сильнейший поток воды хлынул к озеру Гасфорта. Городские власти подготовили спецтехнику для борьбы со стихией.