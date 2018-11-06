Водитель такси шокировал пассажирку летящей на руль спермой

06.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Водитель сервиса «Яндекс.Такси» запугал пассажирку, начав мастурбировать во время поездки.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила пассажирка Екатерина Лисейчева..

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По ее словам, водитель рукоблудничал все время поездки и не реагировал на просьбы девушки остановить машину.

«Я подняла глаза и увидела, что он мастурбирует: внятно, с чувством, с толком, аж подпрыгивая на своём сидении. Руль он держал одной рукой, а в пробке под мостом разошёлся по полной. Так, что сперма летела на руль, указывая путь. Я просила остановить машину примерно 10 раз. За это время он продемонстрировал все свои действия и прелести несколько раз. В итоге только мой громкий крик остановил машину на обочине, и я смогла выйти», – пишет девушка.

В ответ на ее жалобу в администрацию сервиса ей тактично сообщили, что разберутся в произошедшем, извинились и пообещали уволить водителя.

«При этом, сумма списалась полностью за эту адскую, незавершённую поездку. И дело не в деньгах. А в том, что эта ситуация довела меня до истерики, в том, что это все стоит перед глазами. Почему мы настолько не защищены?», – возмущается клиентка такси.

Ответили ей и в соцсетях.

«Ужас, конечно — простите, что так получилось и заставили попереживать. Насколько я знаю, коллеги вам уже перезвонили, всю ситуацию проговорили по телефону, а водитель в нашем сервисе уже навсегда заблокирован», – подчеркнул сотрудник поддержки сервиса Дмитрий Волков.

В комментариях под сообщением пользователь Анна Мигачева отметила, что случай Лисейчевой не оригинальный.

«Я была в такой же ситуации лет 8 назад. Обычное такси, время 5 утра, ехала встречать маму на Киевский вокзал. Мне стало смешно, и я просто в голос начала смеяться (ржать, как конь) и рукоблуд остановил машину, чтобы я вышла. К счастью, платить мне не пришлось», – рассказал Мигачева.

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