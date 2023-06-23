Водители столкнулись с проблемами при пересечении крымского перешейка

Движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом восстановится не раньше, чем через 15-20 дней.

Повреждения оказались серьезными, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Минтранс Крыма перенаправил транспортные потоки в два других пункта пропуска: пассажирский пропускают через «Армянск», грузовой через «Перекоп». Изначально было понятно, что оба пункта пропуска не дотягивают до «Джанкоя», а отведенный под грузовики «Перекоп» встанет в пробке и километровой очереди.

«Пока полный бардак. Ранее анонсированное разделение потоков на грузовые и легковые – тоже с трудом. Если на КПП «Перекоп» (определен только для грузовиков) легковые не пускают, то на КПП «Армянск» (определен только для лекговых), где должны быть только легковые авто, стоят все, в том числе грузовики», – возмущен экс-министр транспорта Крыма, а ныне глава ассоциации грузоперевозчиков Анатолий Цуркин.

По его словам, военная полиция, которая регулирует потоки транспорта на подходах к КПП, понятия не имеет о разделении потоков и о разделении очереди на легковые и грузовые, загоняя всех в общую очередь. Конкретных приказов они не получали.

«По работе самих КПП: если ранее на КПП Чонгар/Джанкой, пограничные смены отточили свое мастерство до автоматизма, то на «Армянск» и «Перекоп», где не было особого потока автомобилей, пограничники копаются, как мухи. Все этапы, связанные с прохождением административной границы, сильно затянуты», – считает Цуркин.

Состояние дорожного полотна не просто оставляет желать лучшего. По сухопутному маршруту через Мелитополь и Мариуполь трассу привели в порядок, тогда как со стороны Новотроица и Чаплынки дорожной инфраструктуры практически нет.

«Скорее, нам разрешат проезд по Крымскому мосту, чем с такими дорогами мы доедем до пропускного пункта», – шутят водители.

От доставки грузов в Мелитополь и Геническ временно отказались «Деловые линии». Маркетплейсы и другие операторы пока от доставок грузов в Крым не отказываются. Но опасность попасть под обстрел при поездке через Армянск существует.

«Дорога через Чонгарский перешеек не имеет такого стратегического значения, хотя действительно позволяет существенно быстрее добраться из Крыма до Мелитополя и далее в сторону Бердянска и Мариуполя. Но эта дорога не единственная. Есть альтернативный путь через Армянск, куда и был вчера перенаправлен транспортный поток, длиннее примерно на 100 км. Одна из «ниток» этого пути в районе Армянска пересекает Северо-Крымский канал, ширина которого примерно такая же, как и на Чонгаре — около ста метров. Далее в районе Перекопа эта дорога идет через узенький канал Перекопский Вал. Вторая «нитка» из Армянска — в сторону Каланчака Херсонской области — тоже пересекает несколько узких водных каналов, но в целом далеко не таких широких, как Сиваш или Северо-Крымский. Вывести все эти мосты из строя будет непросто, а ремонт, с учетом размеров мостов, будет недолгим. Тем не менее надо быть готовыми к тому, что удары по этим мостам будут наноситься», – считает экс-нардеп, ныне проживающий в Крыму представитель пока неоформленной Новороссии Олег Царёв.

Напомним, в прошлом году после освобождения Херсонской и Запорожской областей на границе с Крымом образовались многокилометровые очереди из грузовиков, причем в оба направления: в сторону Приазовья везли горючее, стройматериалы, гуманитарную помощь, в Крым – сельхозпродукцию, в основном, овощи и зерно. Тогда благодаря личному участию главы Крыма Сергея Аксенова, за несколько месяцев увеличили количество полос в пунктах пропуска и смен пограничников.

Как меру предупреждения очередей, предлагалось ввести электронную очередь и распределить слоты – временные промежутки для прохождения таможенного и пограничного контроля. Тогда каждый водитель будет понимать, к какому времени ему необходимо прибыть, чтобы не стоять в пробке.