Водный кризис в ДНР принимает катастрофические масштабы

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Новости Украины

Множество жителей Донецка ещё с начала СВО остаются без водонабжения, однако с развитием боевых действий, обстрелами фильтровальных и насосных станций, без воды уже практически весь город, и перспектив на улучшение ситуации пока не предвидится.

Об этом в своём Telegram-канале пишет глава аналитического бюро проекта «СОНÁР-2050» Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Он сообщил, что теперь воду даже в соседней Макеевке будут давать в 2 раза реже. Официальных заявлений на этот счёт не было, однако эксперт сослался на мнения сотрудников водоканала и общие настроения дончан в соцсетях.

«К тому же новость проходит проверку здравым смыслом: запасов воды больше не стало, а жара способствует испарению воды с открытых водоёмов. В общем, если с конца марта воду давали на три часа раз в три дня, то теперь на три часа раз в шесть дней. Впрочем, в некоторых районах Донецка воды нет с самого начала СВО», – пишет Лизан.

В связи со сложившейся обстановкой, эксперт выдвинул несколько практических вопросов:

«Что останется от систем централизованного водоснабжения при таком режиме подачи воды. Насколько опасной будет подаваемая в квартиры вода и пригодна ли она будет хотя бы для мытья посуды. Есть ли риски полного прекращения водоснабжения через месяц-два с учётом отсутствия какого-либо прогресса в методичном взламывании укрепрайонов ВСУ на оккупированной ими части Донбасса. Будут ли увеличены объёмы выдачи бутилированной воды и увеличат ли количество пунктов снабжения водой. Есть ли риск срыва отопительного сезона в связи с дефицитом воды или водовода от Ханженковского водохранилища хватит для заполнения систем отопления водой».

Он констатировал, что ситуация с водой в Донецке и других городах ДНР – и без того крайне скверная – становится критической.

Стоит отметить, что привилегии включать воду раз в несколько дней удостоены далеко не все районы. Большинство жителей остаётся просто без воды. Летом к таким территориям присоединились находившиеся всё это время в «тёплой ванной» тыловые районы Донецка. Есть бесплатная выдача бутилированной воды, предприниматели также организовали подвозы во дворы платной питьевой, также привозят техническую.

Периодически в телеграм-каналах чиновников на этот счёт появляется оптимистическая информация, однако, как правило, следом идут сообщения о новых обстрелах фильтровальных и насосных станций и невозможности возобновления работы. Власти говорят прямо: для возобновления подачи воды делается всё, однако до освобождения Славянска, с которого до начала СВО поступала вода через подконтрольную ДНР территорию в Мариуполь, говорить о полноценном водоснабжении нельзя.

И.о. главного инженера компании «Вода Донбасса» Сергей Мокрый прямо заявил, что на данный момент более чем на 12 процентов обеспечить Донецк водой не могут. Канал «Северский Донец-Донбасс» на сегодняшний день абсолютно не функционирует как главная магистраль водоснабжения ДНР.

«Основным источником снабжения для нас является река Северский Донец. Оттуда посредством канала «Северский Донец – Донбасс» вода поставлялась на эту территорию. На этом канале находится три насосные станции. На сегодняшний день насосные станции первого, второго и третьего подъёма практически не работают. Третий подъём полностью обесточен, частично насосная станция разрушена. В связи с этим полностью прекращено поступление воды на нашу территорию», – пояснил Мокрый.

На данный момент фильтровальные станции питаются только от резервных источников водоснабжения, запасов которых катастрофически не хватает.

«Это водохранилища, которые были рассчитаны на 30 суток работы. Было принято решение о сокращении вплоть до 20 процентов подачи, что позволило продержаться с начала марта. Были проведены работы по переброске из водных источников, находящихся на территории ДНР, в русло канала для подачи на фильтровальные станции. Но это даёт возможность обеспечить водоснабжение лишь на 10-12 процентов», – объяснил инженер.