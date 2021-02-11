Водочка кончилась? – жена Навального улетела в Германию

11.02.2021, Москва, Елена Острякова

Жена оппозиционного блогера Юлия Навального в среду прибыла во Франкфурт-на-Майне (Германия).

Об этом сообщает «Шпигель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В то время как российские СМИ утверждают, что жена Навального покинула родину из страха, в Берлине речь идет о частном визите в Германию», – говорится в сообщении.

«Всё, водочка кончилась?» – язвительно напоминает публицист Егор Холмогоров, как чета Навальных несколько дней назад, направляясь в Россию, копировала сцену из фильма «Брат-2».

«Вот и конец проекта», – прокомментировал новость журналист Максим Кононенко, имея в виду проект «русской Тихановской», то есть выдвижения Навальной кандидаткой в депутаты Госдумы РФ «вместо мужа».

Однако с ним не все согласны.

«Следующий шаг – встреча с Тихановской, визит в Страсбург, посещение Берлина. Да и кое-что надо забрать из Фрайбурга, Ибаха и спрятать в нужном месте», – написал живущий в Германии политолог Александр Сосновский.

О том, что навальнисты налаживают контакты с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской, пишет и эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

«Кстати, инсайд про Волкова (соратник Навального – ред.). На днях он встречался с Тихановской в Литве. Они обсуждали тему объединения усилий, а также поддержки друг друга оппозиций России и Белоруссии», – написал Манукян.

По странному совпадению утром либеральный телеканал «Дождь» взял у Тихановской интервью.

«Ну в борьбе за демократические ценности, почему нет. Не знаю, как насчет занять место своего мужа. Я место своего мужа не заняла. Но Юлия может его поддерживать и продолжать борьбу, как она считает нужным», – сказала «президент» Света.