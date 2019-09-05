Водоканал на Луганщине снова обесточат из-за долгов

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Завтра в Луганской области снова обесточат Лисичанское коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков “Лисичанскводоканал” из-за задолженности в более 160 млн грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО “Луганское энергетическое объединение”.

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“Завтра около 9:00 начинаем отключения объектов „Лисичанскводоканал“ из-за задолженности в более 160 млн гривен”, — сказали в пресс служба.

Ранее, 19 августа без водоснабжения на Луганщине уже оставались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика КП “Лисичанскводоканал” более 142 млн грн.