05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, ЖКХ, Украина, Энергетика
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Водоканал на Луганщине снова обесточат из-за долгов

Завтра в Луганской области снова обесточат Лисичанское коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков “Лисичанскводоканал” из-за задолженности в более 160 млн грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО “Луганское энергетическое объединение”.

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“Завтра около 9:00 начинаем отключения объектов „Лисичанскводоканал“ из-за задолженности в более 160 млн гривен”, — сказали в пресс служба.

Ранее, 19 августа без водоснабжения на Луганщине уже оставались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика КП “Лисичанскводоканал” более 142 млн грн.

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