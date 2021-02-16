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16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Конфликт, Крым, нацизм, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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«Водоснабжение Крыма обеспечит новороссийский пояс до Приднестровья» – шоумен-русофоб

Новости Украины

Украинцев на Украине всего 10-12 миллионов, тогда как малороссов и русских вдвое больше.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил одиозный украинский шоумен-русофоб и телеведущий Антон Мухарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцев на Украине, к сожалению,  в отличие от малороссов, меньше. То есть мы подсчитывали, путешествуя Украиной, встречаясь с украинцами на разных фестивалях, книжных форумах, смотря по тиражам прессы украинской, которую даже во Львове очень сложно найти, потому что там половина прессы в ларьках на русском языке. Во Львове!

Так вот, украинцев на Украине 10-12 миллионов – это как раз то языковое поле, которое разговаривает на украинском, пытается поддерживать украинскую книгу, историю. А малороссов где-то вдвое больше. Я уже не говорю об откровенных русских, которых полно, особенно на Юге и Востоке. И это современная Украина, и она такая – наполовину российская, малороссийская и наполовину проукраинская, украинская», – рассуждает Мухарский.

По его словам, если не найти точек соприкосновения, то всё идёт к расколу государства и возвращению Новороссии.

«И те, и те являются гражданами Украины. Но мы разные, и нам нужно искать точки соприкосновения, как нам строить будущее Украины. Потому что через те же медведчуковские каналы и через те же самые заявления России мы видим, что они не отказываются от идеи Новороссии, когда Украина будет заканчиваться где-то в районе Полтавы.

Потому что Харькова, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, которые таким новороссийским поясом присоединятся к Приднестровью, чтобы создать свободный доступ к днепровской воде, которая потечет в Крым. Россия от этих планов не отказывается», – тревожится русофоб.

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