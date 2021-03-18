Водоснабжение Крыма. Пришло время хороших новостей

18.03.2021, Москва, Максим Карпенко

До 2024 года в Крыму будет полностью решена проблема с водообеспечением.

Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, на это предусмотрены 48 миллиардов рублей. При этом, половина работ уже фактически выполнена.

«Планом предусмотрена реализация 14 мероприятий на сумму 48 миллиардов рублей. В том числе мы заложили возможности строительства опреснительных станций. Решение, которое будет принято в случае недостижения необходимого объема за счет остальных мероприятий.

Но при этом, хочу сказать, что до 24-го года мы планируем увеличить объем подачи воды в Республику Крым и Севастополь практически в два раза, до 300 тысяч кубов. Это наша сегодняшняя суточная норма потребления. Мероприятия плана полностью обеспечены и профинансированы в полном объеме.

Мы уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, возникший вследствие неблагоприятных погодных условий – два года подряд у нас засушливое лето и недостаток количества дождей. Остановить истощение поверхностных источников и приступить к их наполнению. Хорошая новость – у нас в марте месяце воды дополнительный положительны дебет в наших водохранилищах, то есть водохранилища начали дополнительно наполняться водой…

У нас уже гарантированно есть объем 140 тысяч кубов в сутки. То есть фактически запланированных объемов работ, которые мы планировали сделать до 24-го года, у нас уже половина мероприятий реализована», – заявил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что сегодня, в том числе благодаря помощи Минобороны России фактически решена проблема водообеспечения Севастополя.

«Мы уже сегодня по Севастополю имеем 70 тысяч кубов в сутки. Этого удалось достигнуть за счет переброски воды из Кадыковского карьера, бурения дополнительных артезианских скважин, ремонта сетей водоснабжения. Здесь у нас есть большой запас по снижению потерь.

Отдельно надо остановиться о строительстве Минобороны России водозабора на реке Бальбек с очистными сооружениями. Сегодня полностью водозабор готов к техническому пуску, уже можно подавать в сеть воду. Это позволит увеличить объем подачи воды до 50-ти тысяч кубометров в сутки.

Также на месте мы нашли еще и подземные источники дополнительно, и кроме поверхностного водозабора еще и из-под земли сейчас дополнительно пробурим дополнительные скважины, что даст нам дополнительный объем подачи воды. До конца года считаем, что мы активно сейчас с Росгеологией занимаемся территорией Севастополя и Крыма, бурением артезианских скважин – еще 17 скважин пробурим на территории Севастополя, что безусловно даст определенный объем вод и позволяет нам надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений», – сказал чиновник.

В Симферополе, по его словам, ситуация обстоит хуже – за последние месяцы удалось обеспечить из альтернативных источников лишь половину от необходимого объема воды, но работы продолжаются.

«Всего мы по Симферополю дополнительных объемов за эти месяцы получили 70 тысяч кубов, то есть почти половину от того, что они потребляют. Это в том числе за счет строительства в Сакском районе водозабора на Ивановском водоносном горизонте, существующие дополнительные артезианские скважины, ну и те мероприятия по экономии и Бешкерек-Зуйскому месторождению. 15-го апреля еще планируем порядка пяти скважин запустить», – отметил Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер добавил, что в ближайшее время начнется подача воды со дна Азовского моря, где ранее было обнаружено крупное месторождение.

«Мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи со дна Азовского моря, мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце выйдем на бурение первых скважин. Это серьезная работа, которая нам кардинально может помочь решить эту проблему», – резюмировал вице-премьер.