Воду из севастопольских родников пить нельзя – эколог

01.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Большинство подземных родников Севастополя дают непригодную для питья воду.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявила доцент кафедры «Техносферная безопасность» СевГУ Галина Сигора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам ученой, исследования показали, что вода в этих родниках, расположенных в черте города, содержит большое количество нитратов, которых, порой, в десять раз больше нормы.

«Очень важно, скважина из какой глубины, на каких подземных горизонтах забирается вода. Отсюда зависит и качество воды. Мы грант РФФИ – Российского фонда фундаментальных исследований – выиграли два года назад и занимались непосредственно, еще не закончился грант, занимаемся, оценкой качества родниковых вод севастопольского региона.

У нас создана интерактивная карта – каждый желающий совершенно бесплатно заходит, видит карту, нажимает на родник – появляется окно, в котором расписано – мы оцениваем качество воды по 23 и более показателям. Регулярно в течение двух лет. И будем очень благодарны, если кто-то назовет еще родники, которые нами не охвачены, потому что понятно, на сегодняшний день мы обследовали 73 родника, многие из них повторно.

И надо сказать, что те родники, которые находятся в черте города Севастополя, именно как городской части, практически все загрязнены. Эту воду нельзя пить не только после кипячения, а просто нельзя, потому что основной вид загрязнения – это нитраты», – заявила Сигора.