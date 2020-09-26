26.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Украина
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«Воду забирают россияне»: Украинская газета обвинила РФ в обмелении реки Десна


Черниговская областная газета «Мир-инфо» обвинила в засухе и недостатке воды в реке Десна, промышленность России и украинских богачей.

Об этом говорится в статье, посвященной засухе в области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор материала выдвигает две версии того, что основная река Черниговщины стала пересыхать.

«Одна версия международного плана – воду Десна забирает в верхнем течении Россия… Порядка 500 километров Десны – в России. На ее берегах – города Ельня в Смоленской области, Трубчевск и Брянск на Брянщине. Так вот, версия, которая уперто ходит среди людей, – воду забирают россияне на свои промышленные нужды… Есть и другая проблема – загрязнение Десны сточными водами из России», – говорится в статье.


Второй версией автор видит «богатых людей», которые под Киевом разрывают прибрежные зоны, чтобы построить роскошные особняки и во время полноводий через вырытые каналы сбрасывают воду вниз по течению. Таким образом, вместо того, чтобы уходить в Десну, паводковые воды текут на поля в Киевской области.

Публикация в черниговской газете и вывод автора ярко демонстрирует отношение украинцев ко всем проблемам, когда виновным делается кто-либо, но не они сами, подчеркнул в своем блоге глава Союза поисковых отрядов Украины Дмитрий Заборин:

«О том, что нужно чистить ставки и русла речек ниже, не распахивать берега, не тянуть бездумно воду на полив из скважин, не рубить посадки и лес, версии нет. Да и откуда ей взяться? Мы ж не можем быть виноваты», – комментирует Заборин.

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