Водяной переполох в Крыму и украинское ликование прибило месячной нормой осадков

05.02.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Крым на короткое время взбудоражила новость об опустевших водохранилищах и необходимости жесткой экономии воды. Так, сегодня утром в местных СМИ появилась информация о том, что запасов пресной воды на полуострове хватит лишь на три месяца.

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя заявил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложилась не чрезвычайная, но очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ… На сегодняшний день у нас порядка 28 млн кубометров минус 5 млн – это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров. Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям у нас ожидается в мае-июне, а в прошлом году только июль, то у нас запасов где-то – 90-100 дней при таком расходе», – заявил чиновник.

Вскоре после этого глава администрации горда Елена Проценко сообщила об ограничении водоснабжения столицы, которое будет введено с 10-го февраля: «На сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля».

Заявления чиновников взволновали крымскую общественность. Люди стали закупать емкости и переживать, не подорожают ли они.

«Так покупать баклажки или нет?», – написала в своем блоге пользователь Елена Бурдак.

Крымский социолог Наталья Киселева раскритиковала власти за изношенные водопроводное сети, на которых происходят большие потери: «62% потерь воды в коммуникациях. А нельзя ли было местной власти в течение 6 лет (при таком финансировании из центра!) расставлять приоритеты на всякие ремонты и/или строительства. Что важнее строить – «кукольный центр» или ремонтировать трубы?».

С ней согласилась журналист Виктория Орел: «Вот это и раздражает больше всего. Люди, которые только воздух сотрясали все эти годы – мол, надо бы заняться проблемой дефицита воды. Изношенные сети, отсутствие КОС (канализационно-очистные сооружения, – авт.) и куча всего прочего. А теперь люди виноваты – кран надо закрывать, когда зубы чистим и машину мыть не из шланга, а из ведра и прочее… Так мы за воду платим, а также платим за потери в сетях».

Впрочем, «паника» длилась недолго – уже вечером тот же дня глава Госкомводхоза Игорь Вайль сообщил, что за прошедшие сутки в Крыму выпала месячная норма осадков и никакого дефицита больше нет: «За сегодняшнюю ночь приток в водохранилища, обеспечивающих Симферополь водными ресурсами составил 732 тыс. м. куб. воды, что на 140 тыс. больше, чем за весь январь».

Его слова в своем блоге подтвердил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк: «Опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков. Водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть. Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб».

На Украине новость о проблемах водоснабжения Крыма посчитали «спецоперацией». Беглый ялтинский экономист, член организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко в своем блоге посчитал, что таким образом Россия подготавливает украинскую общественность к возможному возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

«Надо быть готовыми к масштабной информационной диверсии со стороны российских СМИ и 5-й колонны по открытию воды в оккупированный Крымский полуостров со всевозможными конспирологическими версиями. Причина понятна. Вот она. Все в курсе. Наблюдаем за этим цирком на проволоке без истерик», – изрек беглец-конспиролог.

Его беспокойство развеял в своем блоге депутат Керченского горсовета, один из лидеров «крымской самообороны» Константин Ерманов: «Отбой. Проблем с водой в Крыму нет, а это значит, что наши маленькие небратья за перекопом могут выдыхать. Где-то в Москве пустил слезу Сергей Кожугетович и я его понимаю».

Ранее бывший замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что Крым полностью обеспечен питьевой водой за счет собственных ресурсов. Чтобы обеспечить гражданское население, полуострову не нужна никакая вода из Северо-Крымского канала, перекрытого Украиной.