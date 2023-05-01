Военком-садист, сколотивший состояние на продаже «белых билетов», лишь временно отстранен

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Главный военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, наладивший с началом СВО схему продажи «белых билетов» и ставший миллионером, отстранен от должности.

Зверства подчиненных Борисова, отвечающих за могилизцию Одессы, не раз становились темами наших публикаций. Однако на прошлой неделе дикий военком и вовсе стал «звездой» благодаря стараниям нардепа и экс-боевика «Азова» Игоря Мосийчука, в красках и с фотодоказательствами расписавшего, что «семья полковника Борисова, а именно его мама и жена, фактически являются долларовыми мультимиллионерами, и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании Марбелья».

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Кроме того, военком промышлял тем, что покупал в Европе автомобили элит-класса, оформляя их как гуманитарную помощь армии.

На самом деле налаженный бизнес по продаже «белых билетов» в Одессе муссируется в СМИ четыре месяца — по информации того же Мосийчука, Борисов отмазывал от армии даже детей киевской элиты (цена вопроса — от пяти до десяти тысяч долларов), однако руководство обратило внимание на его «милые шалости» только сейчас.

«Вооруженные силы Украины безоговорочно будут способствовать расследованию всех обнародованных данных. Со своей стороны командованием уже назначены служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, чиновник отстранен на это время от исполнения служебных обязанностей», – сообщили в оперативном командовании «Юг».

А вы что думали, расстреляют?..

Всего лишь «временное отстранение» потерявшего берега военкома не понравилось и самим наци.

«План столичных покровителей из числа политиков и военных начальников одесского военкома-мародера Евгения Борисова по его отмазыванию очень прост. Они отстранили его от исполнения обязанностей и назначили служебную проверку… уголовное производство не открывают, подозрения не вручают, мера пресечения не избирается. Проходит время, и про мародера Борисова забывают, его возвращают если не на должность одесского военкома, то на равноценную, а в крайнем случае отпускают в Испанию, где уже, как известно, комфортно на вилле за 4 млн € обустроилась его семья»., — негодует Мосийчук.

Чтобы противостоять произволу, он призвал к максимальной огласке деятельности Борисова, о чем, по его мнению, нужно напоминать под каждым постом, видео и очередным обращением президента Зеленского. Диагноз в целом ясен — на носу выборы.

Вилла Борисова в Испании.

Отсюда и пафос Мосийчука:

«В то время как мы все собираем пожертвования на дроны и другую помощь ВСУ, Борисов и ему подобные наживаются на войне и украинцах, скупают элитную недвижимость за рубежом и, занимая тыловые командные должности в структуре ВСУ, не видят себя и свои семьи в дальнейшем жителями нашей страны».

Такого, собственно, мнения придерживаются и «побратымы» Мосийчука.

И, заметьте, ни одного слова о том и тех, кого бесноватый военком незаконно отправил на верную смерть. И о том, что в строю у военкома даже ампутанты, не хотевшие воевать, а дети идеологов укрорейха — тоже где-то там, в Марбелье.

А ведь весь происходящий беспредел наци оправдывают «законами военного времени» и, если бы они были честными, то справедливее всего судьбу Борисова решили бы родные загубленных в армии.