«Военкоматы ДНР переполнены». Как проходит третий день мобилизации

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Новости Украины

В Донецкой Народной Республике третий день продолжается всеобщая мобилизация, военкоматы не справляются с потоком добровольцев.

Соответствующий сюжет опубликовали на телеканале «Оплот.ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С 18 февраля военкоматы ДНР переполнены – после заявления главы республики Дениса Пушилина о всеобщей мобилизации сотни мужчин идут на защиту родной республики. Приходят как получившие повестку, так и добровольцы.

«Это моё решение, я обязан это сделать. Потому что надо Родину защищать, бить фашистскую сволочь. Как офицер запаса, я был обязан явиться и исполнить своё долг», – рассказал житель Донецка Константин Буйновский.

«Это знаковый шаг – сплотиться народу республики, собрать волю в кулак, проявить своё собственное достоинство и уважение к себе. Защитить свои семьи и не допустить конфликта», – добавил дончанин Алексей Реука.

Многих добровольцев просят прийти в военкоматы на следующий день, так как сотрудники не справляются с потоком людей.

После прохождения всех формальностей в военкомате мобилизованных на автобусах развозят по военным частям, где они будут проходить дальнейшую службу.