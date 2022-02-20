«Военкоматы ДНР переполнены». Как проходит третий день мобилизации

20.02.2022  20:15 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Новости Украины

В Донецкой Народной Республике третий день продолжается всеобщая мобилизация, военкоматы не справляются с потоком добровольцев.

Соответствующий сюжет опубликовали на телеканале «Оплот.ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Донецкой Народной Республике третий день продолжается всеобщая мобилизация, военкоматы не справляются с потоком...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

С 18 февраля военкоматы ДНР переполнены – после заявления главы республики Дениса Пушилина о всеобщей мобилизации сотни мужчин идут на защиту родной республики. Приходят как получившие повестку, так и добровольцы.

«Это моё решение, я обязан это сделать. Потому что надо Родину защищать, бить фашистскую сволочь. Как офицер запаса, я был обязан явиться и исполнить своё долг», – рассказал житель Донецка Константин Буйновский.

«Это знаковый шаг – сплотиться народу республики, собрать волю в кулак, проявить своё собственное достоинство и уважение к себе. Защитить свои семьи и не допустить конфликта», – добавил дончанин Алексей Реука.

Многих добровольцев просят прийти в военкоматы на следующий день, так как сотрудники не справляются с потоком людей.

После прохождения всех формальностей в военкомате мобилизованных на автобусах развозят по военным частям, где они будут проходить дальнейшую службу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть