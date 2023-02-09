Военкоматы Молдовы начали рассылку повесток мужчинам

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Военнообязанные мужчины Молдовы стали получать повестки из военкоматов. В соцсетях граждане расценили это как подготовку к участию страны в конфликту на Украине.

Молдавское министерство обороны назвало такие разговоры «спекуляциями и манипуляциями», заверило, что мобилизации не предвидится, а просто идет уточнение базы данных. Якобы повестки «не имеют никакой связи с ситуацией по безопасности в регионе».

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«А зачем вдруг решили уточнить базу данных?», – резонно поинтересовался в своем ТГ-канале депутат молдавского парламента Бргдан Цырдя.

Бывший заместитель начальника Генинспектората полиции Георге Кавкалюк заверениям Минобороны не поверил.

«Неужели эти неадекваты из PAS во главе с Майей Санду все больше и больше полны решимости втянуть Молдову в войну? Они ежедневно отправляют молдаванам повестки в военкомат и думают, что они настолько глупы, что готовы умирать за Майю и ее наркоманов?», – написал он.

Основания для недоверия у молдаван есть. Пока военкоматы разносили повестки, в Брюсселе премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обсуждала активизацию сотрудничества между Молдовой и НАТО с заместителем генсека Альянса Мирчей Джоанэ. Он пообещал «поддержать молдавское сопротивление». Поддержка Молдовы также будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, на следующей неделе.

Молдова вдвое увеличила свой военный бюджет, регулярно получает подарки в виде оружия и военной техники от США, Германии и других стран НАТО. Число военных учений, в которых принимает участие молдавская армия, значительно возросло.

К чему готовят молдаван? Вряд ли 5 тысяч их регулярной армии (с резервистами наберут 60 тыс) существенно помогут Украине. Очевидное направление удара – Приднестровье.

Самый известный русофоб Молдовы, депутат правящей партии Оазу Нантой недавно предложил Кишиневу выйти из процесса урегулирования приднестровского конфликта.

«Уверен, что так называемый переговорный процесс, который 20 лет наносил ущерб суверенитету Молдовы, должен быть выброшен на свалку. Односторонний диалог с Тирасполем будет продолжен при условии, что они откажутся от сепаратистской демагогии», – сказал Нантой.