— А у Фридмана-то почему закрыто? — Так в армию же забрали! Еще перед новым годом.

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Фридман — это сапожник, к которому я хожу лет десять. Денег он дерет, конечно, будь здоров, зато как ставит набойки!.. Впрочем, это лирика. А суть… надеюсь, вы представляете, что творится в Одессе с поголовным отловом «до лав ВСУ», если забрали даже Фридмана…

Электрика из ЖЭКа не вызвать — в армии. Набираю газовщика.

«Забрали Витеньку!», — всхлипывает в трубку жена.

Гребут преподавателей вузов, гребут инвалидов по зрению, на всякий случай гребут даже 59-летних инфарктников — всех подряд.

Летом военкомам было легче— все на улицах. А зимой, еще и в тотальной темноте, остается лишь ходить по квартирам, в которых упорно не открывают. Остаются единственные скопления людей — супермаркеты. А там уж оккупант проявляет все чудеса маскировки: стоит, например, рекламная тумба или бутафорская елка, они спрячутся за объект, затаятся, а снизу ноги в берцах торчат — мужики и бегут обратно, без покупок, зато и без повесток.

А на новогодних праздниках и вовсе сложилась апокалиптическая картина — народ стал сливать в Сеть фото, на которых повесточники врываются… в машины скорой помощи, причем, это не единичные случаи, а массовое явление. Не совсем, однако, понятно, кому конкретно они вручают повестки — коматозникам или врачам, чтобы их некому было лечить.

В местных опальных телеграм-каналах круглосуточно предупреждают — «повесточники в такой-то точке, сидим дома». Юристы постоянно дают советы, как себя вести, если уже не отвертеться от «билета на смерть» — зачастую повестки составлены с нарушениями, без подписей и печатей, однако срабатывает это преимущественно для тех, у кого есть деньги на откуп, то есть для мизера.

Говорить о беспределе — бесполезно. Тут можно вспомнить недавние протесты моряков, которым по закону можно выезжать за границу, но одесский военкомат не выдает им разрешительных документов. Когда же моряки вышли на митинг, им, опять-таки, вручили повестки, а лидера забрали в СБУ.

Больше всего в этом плане лютует Приморский военный комиссариат, находящийся при главном штабе Южного оперативного командования, куда осенью угодил дрон.

И кто, как вы думаете, наконец упомянул об этом «богоугодном» заведении? Одесский главнацист (должность у него при СБУ такая) Демьян Ганул. Но как!

«Приморский военный комиссариат Одессы — место сплошного диссонанса. Не знаю, как в других городах, но в Одессе о том, что это военкомат в Украине напоминает только форма. На входе тебя встречают русскоязычные военнослужащие, в кабинетах офицеры также все русскоязычные. Военно-медицинская комиссия состоит из людей преимущественно пенсионного возраста, которые тоже русскоязычные и, на мой взгляд, скучают по Советскому союзу. На фасаде здания много советской символики, а именно серпы и молоты, которые почему-то никто не видит, хотя там работают зрячие люди. Это нарушение закона о декоммунизации и языкового закона, что не является нормой, и правоохранительные органы должны обратить на это внимание. Язык русский, на стенах символика советская — это все во время войны! Вот так поднимают патриотический дух новобранцам…», – негодует Ганул.

Неужто и Ганулу наконец-то пришла повестка?.. Однако не все так просто. Обычно, перед очередной облавой в городе или каким-то иным прессингом СБУ, Ганул выбалтывает или, согласно хитрому плану, сознательно озвучивает намерения патронов.

И вот он к чему клонит:

«Министр обороны, пан Алексей Резников, обратите внимание на военкоматы Одесщины, они явно нуждаются в реформе. А то человек туда приходит и не может понять, в какой стране он находится. Это место должно быть максимально патриотичным и проукраинским, чтобы люди хотели вступать в ВСУ и защищать свою страну. А если тебя встречают русскоязычные офицеры под соусом советской символики, то патриотический дух не сильно поднимается в сторону Украины. Немедленно нужно это все менять, этих всех начальничков, которые ничего не видят, сидя в глубоком тылу, немедленно увольнять и менять на достойных».

Так что тут несколько вариантов. Или в одесском комиссариате грядут глобальные чистки. Или вброс нужен для того, чтобы оправдать катастрофическое невыполнение плана по отлову мужчин призывного возраста, несмотря даже на «обилечивание» фридманов и инвалидов — мол, в целом-то все прекрасно, но совковые русскоговорящие клерки не справляются, а так-то народ на пушечное мясо очень рвется.

В принципе, хорошо, когда жаба пожирает гадюку. Но плохо, что в сырую землю сейчас закапывают какого-нибудь второкурсника консерватории, а махровое нацовье — да вроде Ганула — которое посещает прифронтовые зоны для бьюти-фоточек, цело и невредимо. Какая-то странная на Украине война — настоящих нацистов она почему-то не касается.