Военкор Дмитрий Стешин жёстко отчитал «крымских рагулей»

16.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Известный российский военкор Дмитрий Стешин выступил с жёсткой критикой «активистов» и «общественников» Крыма, выражающих недовольство тем, что реалии пребывания полуострова в составе РФ оказались не такими, на которые они рассчитывали в 2014 году.

Поводом для пикировки с «крымской оппозицией» стало сообщение блогера «Эха Москвы» Александра Горного на странице Стешина.

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«Тебе надо пожить в Крыму…. Народ просто воет от возвращения Домой. Местные перевертыши и материковые Варвары сделали все возможное для этого. Антироссийские и антипутинские настроения растут тут как на дрожжах и дело не в шуме с Запада, а творящемся здесь беспределе», – написал Горный.

Стешин вскоре опубликовал ответ, намекая, что имел разговор с Горным.

«О растущем «народном недовольстве в Крыму». Беседовал по телефону с одним известным крымским активистом. В разговоре прозвучала знаковая фраза «это Россия пришла в Крым». Мост – для отвода глаз, потому что без него нельзя. «Таврида» – то же самое. В общем, пришла Россия, и все там испортила, строит, ставит заборы, уничтожает краснокнижные растения. На этом наша беседа закончилась. Повесил трубку – «черный список», бан в Фейсбуке.

Когда я слышу «краснокнижное растение» или «места гнездовий», почему-то сразу вспоминаю 30 судебных исков от «Гринпис» перед закладкой порта в Усть-Луге. Эти мрази, еще в 90-х годах знали, что порт заберет транзит у прибалтийских карликов и обнулит их геополитическую антироссийскую задачу.

А еще я вижу, как четко качают недовольство в Крыму, перебирая все возможные болевые точки. Нет, не про воду. Про воду, перекрытую Украиной, этот пул активистов почему-то помалкивает. В целом мне все понятно, «отработчики хреновы»,- отрезал Стешин.

Его оценка возмутила оппозиционного общественника Александра Талипова, который борется против застройки окрестностей мыса Меганом, где возводится масштабный проект – лагерь «Таврида».

«Какой бред я только что прочитал.. приезжайте в Крым и посмотрите на то, что тут происходит, сидеть в Москве и п@деть каждый может. Надоели эти разговоры мы вам аэропорт, мост, Тавриду дали, поэтому заткнитесь!» – прокомментировал Талипов.

Живущий в Судаке фотограф Александр Кирьяков поясняет, что за протестными кампаниями, как правило, стоят теневые интересанты.

«Весь срач за береговую полосу… Это не болевые точки, а сплошная эрогенная зона с начала первых строек, от древних времён до сегодняшнего дня. Выделываются же большей частью не работяги, не учителя и воспитатели в детских садах, не молодёжь даже – владельцы комнат для сдачи в наём туристам, летние и сезонные торговцы, хозяева частных отелей, ну, труженики тяжёлой курортной промышленности. Они, что характерно – весь свой протест чудесным образом завершают в апреле и до октября, а после снова. Насчёт краснокнижных – у меня во дворе у подъезда растут подснежники, кактусы опунции и лаванда, каперсы тоже есть. Даже на развалинах советских столовых у моря растут каперсы, половина флоры из Красной книги, так это ж чудесно! Но. Все любят цветочки, всем жалко цветочков, а когда разбиты дороги, строят новые – по цветочкам? А вот новые частные отели растут тоже», – отмечает Кирьяков.

Стешин полагает, что в случае с Крымом речь идет не только о коммерческих, но и политических интересах.

«Вся борьба за экологию всегда заканчивается одинаково. Застройщик или выкупает блок на распространение негативной информации у кокоэактивистов (называю их так, потому что настоящие экологи сейчас в биосферных заповедниках готовятся к весенней миграции), либо застройщик хранит молчание, пока «защитникам природы» не надоест. Иногда, кокоактивистов могут покатать в багажнике машины, но это совсем крайний случай. Если «кокоактивисты» доморощенные, решившие просто срубить бабла, они судиться боятся, и денег у них нет на это. «Гринпис», наоборот, доит клиентов с помощью своры юристов – другой уровень.

Глупо думать, что история с Форосом и Меганомом какое-то исключение из правил, и там бьются за природу чистые и неподкупные борцы, в свободное время ведущие Дневники наблюдений за дикой природой. Такие есть, конечно, на низовом уровне. Их и бьют дубинками или давят тракторами, пока заказчик не сочтет, что уровень репутационных потерь неприемлем и проще заплатить.

В истории с Крымом проявилась любопытная особенность. В этой локации, едва пережившей украинскую оккупацию, оказалось множество специфических людей, я их охарактеризовал как «рагуль крымский, беспозвоночный из отряда «вечно-обиженных». Узнаете типаж?

При Украине они ныли, что Крым не развивается, сейчас они ноют, потому что развивается. Это для «экологов» настоящее мясо, создающее нужный информационный фон по соцсетям.

Причем, бесплатно, что для рагуля нехарактерно, но в данном случае он действует просто по злобе, от недовольства жизнью и недоложенной кашкой. Коренные крымчане такого типа рассказывали мне, дословно: «та не надо нам никакой мост, московской движухи, пусть було как було, и пусть здыхи приезжают только».

Ужасно, что такие имбецилы, благодаря интернету, получили право на публичное мнение.

Любопытно, что на экологический крымский срач, как по свистку, подтянулись люди с обритым наголо Навальным в журнальчике. Вот ровно вся та публика, которая сражалась в Екатеринбурге за сквер – «зеленые легкие планеты» или демонстрировала месяц назад. В принципе, эта публика подтягивается на любые протесты против власти.

Но тут, обострение как-то очень удачно совпало с появлением «Крымской платформы» и укро-Стратегии по возвращению Крыма, в том числе и юридическими методами. «Совпадение – не думаю». Думаю, только, что совсем скоро нынешней Украине станет совсем не до Крыма», – резюмировал Стешин.