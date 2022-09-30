Военкор Дубовой: «Наши окружены под Лиманом. Пытаются прорваться»

30.09.2022  12:19 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Под Красным Лиманом превосходящими силами противника союзные подразделения попали в окружение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил военкор Геннадий Дубовой.

Под Красным Лиманом превосходящими силами противника союзные подразделения попали в окружение. Об этом, передает...

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«Не хотел писать, пока не подтвердят информацию хорошо знакомые бойцы-ветераны, находящихся под Красным Лиманом. Вышли чудом на связь, подтвердили: они окружены противником, у которого в избытке всех видов бронетехники. Предпринимают попытка прорыва.  Со стороны противника слышна английская речь», – пишет Дубовой.

В свою очередь телеграм-канал WarDonbass указывает, что численность подразделений ВСУ, которые участвуют в наступлении на Лиман, составляет порядка 6 тысяч штыков.

«Не вижу тут никакой сенсации, – комментирует эти данные эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. – На самом деле, это количество войск ВСУ примерно соответствует тем тактической параметрам, которые описаны в Боевом Уставе Сухопутных Войск для подобной операции на таком рубеже.

Если этот факт является не очевидным для оперативного управления ГШ ВС РФ и тем более для оперативного Командования группировки Запад, то на мой взгляд, Владимиру Путину после подписания соглашений о присоединении к России новых территорий, что состоится сегодня в 15.00, стоит задуматься на счёт снятия со своих должностей ряда командиров и начальников».

Несколько более оптимистичен глава ДНР Денис Пушилин.

«Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются.

Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!», – считает Пушилин.

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