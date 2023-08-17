Военкор: Главное в борьбе с морскими дронами – блокировать места выхода

Морские дроны проще перехватывать на выходе из портов Одессы, поскольку все они стартуют именно оттуда. Технически большой сложности в этом нет.

Об этом заявил военный корреспондент, автор телеграм-канала Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Морские беспилотники немного, так сказать, в новинку. То есть именно аналитически все понимали, что это будет. Но, опять же, морские беспилотники – это всё-таки в большинстве своем натовские разработки. Американские, натовские, то есть западные разработки. С ними сложнее. Там всё-таки более сложное изделие, и на АлиЭкспрессе, условно, на него запчасти купить проблематично. Там уже стоят система навигации специальных западных производителей, компас и прочее. Поэтому с ними тоже будет то же самое, но там, наверное, все-таки больше будет сделан упор на обнаружение во время подхода», – сообщил он в эфире «Первого севастопольского».

Все возможные точки запуска морских дронов известны, поэтому контролировать эти квадраты для перехвата не составит труда.

«Им сложнее, потому что точек выхода у них не так много. То есть все равно они все идут из одесских портов. Но если будет выясняться, что они идут от натовских границ, то это другой разговор. Но, в основном, они идут с одесских портов. Поэтому ловить их нужно на этом узком коридоре. Дальше – либо ставить против них заграждения, что сейчас делается, как дымовая завеса, что мы видели недавно на Крымском мосту. Там своя специфика, но тоже ничего сложного нет. То, что мы видели в этом году, это эффект такой неожиданности от такого массового применения. Мы к этим разработкам шли, но они буквально на полшага немножко опередили. Промышленность догонит это, сделает», – заверил Сапоньков.