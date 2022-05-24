Военкор: Киев бросает против ДНР диверсантов-гомосексуалистов

Новости Украины

С 2014 года уровень профессионализма сотрудников Министерства госбезопасности ДНР вырос в разы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противостояние идет на глобальном уровне. Мы же противостоим не СБУ, мы противостоим разведуправлению Министерства обороны США, мы противостоим ЦРУ, мы противостоим разведывательным центрам НАТО, противостоим польской разведке, румынской разведке, сегодня сорок государств помогают, они же тоже шуршат. Диверсантам различной массе. Мы противостоим в Крыму, противостоим еще сейчас на освобожденных территориях. Я просто шляпу снимаю перед этими мужиками», – сказал военкор.

«Круто! И военная контрразведка. Знаете, очень часто, ведь это же не сегодня война началась, – за эти восемь лет уровень деятельности, качество деятельности органов госбезопасности ДНР, ЛНР, военной контрразведки вырос. Порой мне из «Вестей», из родных наших, порой говорили: «Да заткнись ты с этими шпионами, сколько можно?». А мы – один случай, второй случай, третий, диверсанты, диверсанты-гомосексуалисты, было и такое. Любовники женщин на Украине, которые тоже измазались в этой войне против Донбасса – да море всего, столько случаев, которые были предотвращены», – заявил Сладков.