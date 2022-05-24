Военкор: Киев бросает против ДНР диверсантов-гомосексуалистов

24.05.2022  14:58 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЛГБТ, Украина
Новости Украины

С 2014 года уровень профессионализма сотрудников Министерства госбезопасности ДНР вырос в разы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Противостояние идет на глобальном уровне. Мы же противостоим не СБУ, мы противостоим разведуправлению Министерства обороны США, мы противостоим ЦРУ, мы противостоим разведывательным центрам НАТО, противостоим польской разведке, румынской разведке, сегодня сорок государств помогают, они же тоже шуршат. Диверсантам различной массе. Мы противостоим в Крыму, противостоим еще сейчас на освобожденных территориях. Я просто шляпу снимаю перед этими мужиками», – сказал военкор.

«Круто! И военная контрразведка. Знаете, очень часто, ведь это же не сегодня война началась, – за эти восемь лет уровень деятельности, качество деятельности органов госбезопасности ДНР, ЛНР, военной контрразведки вырос. Порой мне из «Вестей», из родных наших, порой говорили: «Да заткнись ты с этими шпионами, сколько можно?». А мы – один случай, второй случай, третий, диверсанты, диверсанты-гомосексуалисты, было и такое. Любовники женщин на Украине, которые тоже измазались в этой войне против Донбасса – да море всего, столько случаев, которые были предотвращены», – заявил Сладков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть