Военкор Коц: Категорически не понимаю действия Сырского

Совершенно непонятно, зачем ВСУ с такими потерями проводят атаки в Курской области, а тем более пытаются открыть ещё один фронт, ведь давно очевидно, что на продвижение ВС РФ в Донбассе это не влияет.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас будут пытаться в Глушковском районе через Весёлое зайти в тыл нашей группировки, потому что у них основная задача – сорвать темп наших наступательных действий. Да, он сейчас замедлился, тем не менее, мы уже на подступах к Свердликово бьёмся, которое стоит на важнейшей трассе, соединяющей Суджу и Коренево – фактически питает всю северную группировку противника. Если там рубанём, то можно говорить о предпосылках к окружению. Но мы и с восточной стороны давим, Борки уже взяли, Плёхово давим, чтобы зайти с юга на Суджу. И мне кажется, в этих условиях открывать ещё один фронт как-то странно будет. Но Зеленский не раз показывал, что чаще руководствуется политической целесообразностью, нежели военной. Вот, ему нужен будет сиюминутный успех, он попытается его организовать. Мне кажется, что мы к этому готовы», – сказал Коц.

«То, как реагируют сейчас десантники на попытки вторжения через Краснооктябрьский, Медвежье – да, заходят на нашу территорию, пытаются закрепляться за Весёлое, но несут довольно серьёзный урон. Поэтому, я надеюсь, что всё-таки до Рыльска они не дойдут, но попытка вторжения с той стороны вероятна. Как и вероятна попытка вторжения со стороны Тёткино. У них был большой план на Глушковский район, они взрывали мосты, думали полностью его изолировать, думали, что мы оттуда побежим после того, как мосты рванут. Ничего подобного, не побежали и даже начали там наступление от Коренево. И здесь никто не побежит. Хотя стратегически я не понимаю Сырского. Даже если бы они там взяли Глушковский район, это бы никак не изменило ход нашего наступления на Донбассе», – заключил военкор.