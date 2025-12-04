Военкор Коц: Не исключено, что цели СВО удастся решить намного раньше
Украинская государственность разлагается, Зеленский без Ермака стремительно теряет влияние.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Взбрыкнул Ермак, тут же нашлось на него дельце у американской НАБУ, он тут же попытался скрыться, заявил, что пойдет воевать – разобиженный такой. Но пока чего-то не видел я, чтобы он куда-то шел воевать. Я думаю, что и на Зеленского есть такой же компромат.
И все переговоры, которые сейчас ведет Умеров, хотя Умеров сам замазан по уши в махинациях с поставками паленых бронежилетов в армию. Но Умеров, как гражданин США, как владелец огромного количества объектов недвижимости, в том числе, и во Флориде, думаю, он просто смотрящий от США за всеми этими процессами.
Я думаю, что сейчас украинская сторона ведет переговоры о личных гарантиях безопасности, что с ними будет дальше после того, как война закончится – не более того», – предположил Коц.
Он обратил внимание на то, что в отсутствие Ермака Зеленский стремительно теряет влияние, а в Верховной раде начинается брожение.
«Честно говоря, еще месяца три назад я бы не поставил на коллапс государственности в этом квазигосударственном образовании, а сегодня мне не кажется уже это фантастическим.
А если вот так, каскадно, посыпятся государственные институты на Украине, то, может быть, и цели СВО удастся решить намного раньше», – добавил военкор.
