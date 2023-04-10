Военкор Коц уверяет, что ВСУ не дойти до Крыма

Украинская армия не имеет опыта штурма населенных пунктов, их мечты о взятии Крыма упрутся в реалии эшелонированной обороны, насыщенной пехотой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коца, в отличие от прошлого года, сейчас российские территории хорошо защищены и оборудованы.

«Это не я прокинул мысль про Крым, это Залужный и всякие политики прокидывают периодически.

Но для начала, до Крыма надо дойти. Они живут некими представлениями прошлого года, когда они практически без боя взяли Харьковскую область и без боя взяли Херсон. С боем украинская армия пока не отвоевала у России ни одного крупного города. В основном, это, наоборот, делает Российская Федерация, в упорных боях отвоевывая Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и сейчас Артемовск.

Поэтому до Крыма им еще предстоит дойти, но, в отличие от событий прошлого года, когда они воспользовались нашими ошибками, когда у нас на бумаге была эшелонированная оборона, а на деле – пустое огромное пространство, сегодня и в Запорожской области, и в Херсонской области выстроена серьезная многоуровневая система фортификационных сооружений от левого берега Днепра до перешейков крымских и через все Запорожье. Там все изрыто противотанковыми рвами, окопами, «зубами дракона» уставлено, поэтому такой легкой прогулки не будет.

Чтобы попытаться зайти на Крым, надо преодолеть все это дело, которое к тому же насыщено пехотой, чего раньше не было», – заявил Коц.