Военкор: Командиры боятся докладывать руководству реальную обстановку в Бахмуте

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Причина критической ситуации, в какую сейчас попали обороняющие Артёмовск (Бахмут) ВСУ, заключается в том, что украинские командиры предпочитают не сообщать военному руководству наверх плохие новости.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военкор, главред киевского антироссийского издания «Цензор нет» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас никогда не хотят сообщать (это такая старая привычка) плохие новости. За плохие новости у нас даже качественных боевых командиров наказывают. В районе Бахмута прекрасно себя проявила 93-я механизированная бригада, и в Бахмуте, и на начальном периоде войны. Они воевали просто героически и мастерски, что важно, и долгое время держали свои позиции. К сожалению, комбрига отстранили от должности, человека, которому в действительности нужно было давать звание героя Украины. Почему? Потому что у нас есть командир, который сообщает плохие новости, что противник продвигается, что остановить его тяжело по объективным причинам. Он может стать неудобным, и его тоже снимает, как и такого, который, например, потерял позицию и является некомпетентным. Разницы в этом нет. Из-за этого вранья на многих уровнях, но, в первую очередь на высших уровнях, у нас нет объективного анализа. У нас командиры даже боятся высшему руководству сообщать объективную обстановку», – возмутился Бутусов.

Он добавил, что хвалёный украинский «героизм» – следствие ошибок командования.

«У нас получается мы сначала теряем позиции – одну, вторую, третью, все командиры сидят молча и ждут, чтобы не в них ткнули пальцем, что это они виноваты. А потом начинается героизм. Вот, когда противник сжал Бахмут, осталось несколько дорог, враг уже полу-окружил город, после этого начинается героизм. Кидают резервы, кидают все силы, призывы патриотические. Это всё нужно было делать раньше, тогда бы и героизма не было. У нас много героизма, а там, где у нас много героизма, можно стопроцентно сказать – там на высшем уровне были ошибочные решения, это не вина бойцов, это вина командования», – добавил пропагандист.