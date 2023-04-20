Военкор Матюшин рассказал, когда завершится освобождение Марьинки и Авдеевки

Российские войска в Донбассе завершают освобождение Марьинки, Первомайского и окружение Авдеевки, что позволит прекратить артобстрелы Донецка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Марьинке у нас осталось процентов 20 дожать территории, и выйти уже к населённому пункту Георгиевка. Украинские войска остались чисто в северной части. Конечно, они пытаются контратаковать, но это бои местного значения.

На Авдеевке у нас идёт наступление. Пусть затяжное, тяжёлое, метр за метром и шаг за шагом, но мы берём Авдеевку в котёл. И уже вырисовались его очертания, мы сейчас штурмуем Первомайское, вчера мы взяли ещё две улицы. Также наступаем с севера.

После взятия Первомайского мы сможем начать наступление на Орловку с двух сторон, а это крупный логистический центр, через который снабжается вся группировка противника в Авдеевке, а также ведутся обстрелы районов Донецка», – сказал военкор.