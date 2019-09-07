07.09.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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Военкор: Москва сделала подарок Зеленскому

Сегодняшний обмен пленными выглядит как более выгодный для Киева – украинцы получили наиболее «раскрученных» арестантов из РФ, Владимир Зеленский теперь сможет это использовать для своего пиара и удержания высокого рейтинга.

Такое мнение в своем блоге высказывает работающий в Донбассе военкор Сергей Белоус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорили, что менять террориста на журналиста не будут», – также напомнил военкор.

Впрочем, политолог Владимир Корнилов призывает не драматизировать ситуацию.

«‪Как думаете, кого первым из группы вернувшихся на Украину «героев» кинут в украинские застенки по примеру Савченко? Сенцова? Или кого-то из моряков?» – язвительно комментирует эксперт.

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