Военкор: «Мы отступаем с большими потерями»

Тарас Стрельцов.  
14.01.2024 23:11
  (Мск) , Львов
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Пока в Киеве не могут разобраться с мобилизацией и ротацией армии, Россия по всем фронтам ведёт ползучее наступления, километр за километром вытесняя ВСУ, которые, отступая, теряют сотни жизней в день.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военокр и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока в Киеве не могут разобраться с мобилизацией и ротацией армии, Россия по всем...

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«Негативные последствия наступили уже давно. Мы в 2023 году потеряли намного больше территории, чем освободили. Наша армия не выдерживает такого перенапряжения, потому что люди не могут бесконечными на передовой.

Нужна ротация, подготовка резервов, для этого люди должны быть заранее мобилизованы, заранее подготовлены, много месяцев нужно на подготовку, только после этого вводиться в бой. Должно быть маршевое пополнение, должно быть создание новых военных частей, это требует длительного времени. Всего этого у нас нет, и последствия очень тяжёлые.

Враг продолжает наступление по всему фронту. Всюду владеет тактической инициативой, наступает, захватывает нашу землю и продолжает это наступление. Да, оно ползучее, да, оно медленное, но они берут километр за километром. Наши войска несут значительные потери, люди уставшие, переистощенные, и всё это имеет тяжёлые последствия для жизни и здоровья. Потери от этого намного увеличиваются», – пожаловался Бутусов.

Он уточнил, что потери измеряются от десятков до сотен в сутки.

«Всё идёт к тому, что мы продолжаем отступать, и мы теряем большое количество жизней наших воинов, которые могли бы жить, если было бы правильное применение, подготовка резервов, пополнение и ротация. Каждый день происходят десятки, сотни человеческих драм, трагедий. Вот, к чему идёт уже не первый месяц и не первый год», – причитал вражеский военкор.

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