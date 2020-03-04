Военкор: «Мы видели снайперов на майдане»

04.03.2020, Москва, Владимир Гладков

На киевском майдане шла самая настоящая снайперская война, жертвой которой мог стать любой случайный человек.

Об этом youtube-каналу PolitWera рассказал российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой коллега из ВГТРК Евгений Поддубный снимал квартиру в здании, которое примыкало к майдану, – рассказал военкор. – И вот, когда мы 19 [февраля 2014 года] выходили покурить на его балкон, который выходил на гостиницу «Украина», то видели на крыше снайперскую двойку. И решили тогда, что каким-то образом туда попали либо СБУ «Альфа», либо кто-то еще [из украинских спецслужб] …И один из этих людей, скорее всего наблюдатель, рукой нам махал, мол, уйдите с балкона».

Тогда, по словам Александра Коца, российские журналисты, подумали, что это были бойцы государственных спецслужб, хотя логика подсказывала, что те никак не могли оказаться на контролируемой майданом территории.

«20-го я сам видел человека с винтовкой в гостинице «Украина», который поднимался наверх, – вспоминает военкор. – Лифты были отключены, и я по лестнице спускался, а он с группой товарищей поднимался. Потом этого парня я видел на каком-то фото или видео, сидящим в номере этой гостиницы…».

Александр Коц также рассказал о том, что снайперский огонь велся и со стороны Институтской в сторону гостиницы «Украина».

«Я не знаю чьи они [снайперы] были, – добавил военкор. – Но когда мы с оператором Жени Поддубного выставляли камеру в окно второго этажа в сторону Институтской, правительственного квартала, по нам велся снайперский огонь. Пришлось залечь, убрать камеру и по-пластунски выползти из-под окна. Возможно нас приняли за снайперов».

Российский журналист предположил, что под снайперский огонь попадал любой, кто открывал окна гостиницы «Украина».