12.08.2020, Минск, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Провокации, Россия
Просмотров:

Военкор нашёл автора фейка о «российском ОМОНе» в Минске


Находящийся в Минске российский военкор Роман Сапоньков, ранее работавший в Сирии и Донбассе, сообщил, что нашел распространителя фейка о переброске в Белоруссию российского спецназа, который якобы жестоко расправляется с противниками Александра Лукашенко.

«Друзья. По фейку, что вошёл российский ОМОН. Я лично сегодня видел этого парня, который распространял этот слух. Он орал из машины про россиян, останавливал машины на светофоре, чтобы впыжить им это видео. Старое Пежо, синего цвета. В машине ещё было 2 парня и женщина, которую один из них называл мамой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Женщина говорила, что у всех омоновцев на щитах написано «Россия». Я не успел спросить его имя, т.к. пошёл слух, что бежит ОМОН, и парень в панике сбежал. Что это было, я не знаю. Думаю, парень увидел какие-то шевроны на ОМОНе и решил, что это россияне. Второй вариант, что это специальной провокатор, т.к. толпу качают по украинскому сценарию.

Прилагаю видео, которое записал я, когда остановил этого парня на светофоре и попросил показать видео.

Провокация это или случайно, но на толпу подействовало. Начали звучать реплики с негативом про Россию, про вмешательство во внутренние дела и т.д. Все это действо происходило вокруг моей машины на российских номерах, и народ косовато на них поглядывал. Было вполне не по себе», – рассказал Сапоньков.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть