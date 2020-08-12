Военкор нашёл автора фейка о «российском ОМОНе» в Минске

12.08.2020, Минск, Михаил Рябов

Находящийся в Минске российский военкор Роман Сапоньков, ранее работавший в Сирии и Донбассе, сообщил, что нашел распространителя фейка о переброске в Белоруссию российского спецназа, который якобы жестоко расправляется с противниками Александра Лукашенко.

«Друзья. По фейку, что вошёл российский ОМОН. Я лично сегодня видел этого парня, который распространял этот слух. Он орал из машины про россиян, останавливал машины на светофоре, чтобы впыжить им это видео. Старое Пежо, синего цвета. В машине ещё было 2 парня и женщина, которую один из них называл мамой.

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Женщина говорила, что у всех омоновцев на щитах написано «Россия». Я не успел спросить его имя, т.к. пошёл слух, что бежит ОМОН, и парень в панике сбежал. Что это было, я не знаю. Думаю, парень увидел какие-то шевроны на ОМОНе и решил, что это россияне. Второй вариант, что это специальной провокатор, т.к. толпу качают по украинскому сценарию.

Прилагаю видео, которое записал я, когда остановил этого парня на светофоре и попросил показать видео.

Провокация это или случайно, но на толпу подействовало. Начали звучать реплики с негативом про Россию, про вмешательство во внутренние дела и т.д. Все это действо происходило вокруг моей машины на российских номерах, и народ косовато на них поглядывал. Было вполне не по себе», – рассказал Сапоньков.