Военкор: Наступление не отменено, Россия давит по всему фронту

Наступление российской армии не отменено, продолжается приготовления резервов.

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша Первая Славянская бригада уже стала дивизией. Там, по-моему, девять полков. От бригад отказались, теперь дивизии. В питерский полк придали в боевое подразделение, они готовятся, хотя пока ещё не воюют.

А вообще у бригады было четыре полка, плюс артиллерия и танки, а сейчас будет девять полков, причём многие ещё готовятся. То есть, резервов огромное количество.

Готовят новую ударную силу, насыщается новой техникой. Поступающих на фронт начинают обучать уже в боевой обстановке. То есть, что-то готовится», – сказал военкор.