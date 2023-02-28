Военкор: Наступление не отменено, Россия давит по всему фронту
Наступление российской армии не отменено, продолжается приготовления резервов.
Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал работающий в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша Первая Славянская бригада уже стала дивизией. Там, по-моему, девять полков. От бригад отказались, теперь дивизии. В питерский полк придали в боевое подразделение, они готовятся, хотя пока ещё не воюют.
А вообще у бригады было четыре полка, плюс артиллерия и танки, а сейчас будет девять полков, причём многие ещё готовятся. То есть, резервов огромное количество.
Готовят новую ударную силу, насыщается новой техникой. Поступающих на фронт начинают обучать уже в боевой обстановке. То есть, что-то готовится», – сказал военкор.
Хайруллин уверен, что ВС РФ готовятся к мощному контрудару.
«Да, Бахмут, Авдеевка, Угледар – это только отдельные направления. Под Купянском идёт разведка боем, а это очень большой город, там 80 тысяч населения было, как в Бахмуте. И это дорога на Харьков.
И где наши ударят – непонятно. По всему фронту идёт давление, перемалывание украинских резервов. И, видимо, где проломят, там свежие силы и пойдут», – подытожил военкор.
Спасибо!
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