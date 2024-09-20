Военкор: Обстановка на Купянском направлении всё больше нервирует ВСУ

Максим Столяров.  
20.09.2024 09:05
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Украина


Пока самые мощные столкновения идут в Курской области и в ДНР, ВС РФ понемногу продвигаются и на других участках, в то время как ВСУ в боях лишь уничтожают собственную элитную технику и резервные подразделения.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока самые мощные столкновения идут в Курской области и в ДНР, ВС РФ понемногу...

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«Пока мы видим, что у нас продвижение и на Покровском направлении, и на Южно-донецком идёт. Небольшое затишье на Торецке и Часов Яре, там такое оперативное затишье, перегруппировка, но будем надеяться, что и там дальше пойдём. Потихонечку противник начинает переживать за Купянское направление, потому что там почти вышли к реке Оскол. Это естественная преграда, по которой нам, к сожалению, в 2022 году не удалось укрепиться. И мы там разрезаем очень серьёзную логистическую артерию для противника.

Пока идут самые мощные боевые действия в Курской области и в ДНР, потихонечку, потихонечку мы ещё продвигаемся на других участках. В то время, как противник только, оперируя резервами, уничтожает свою технику элитную, уничтожает подразделения и уничтожает надежду украинцев в скорую победу», – сказал Коц.

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